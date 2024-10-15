Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır'ın Ölüm Sahnesi Hakkında Yıllar Sonra Çarpıcı İtiraf!

Youtube'de yayınlanan Kafa TV programına katılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri ve dizideki sahneler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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