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Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır'ın Ölüm Sahnesi Hakkında Yıllar Sonra Çarpıcı İtiraf!

Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır'ın Ölüm Sahnesi Hakkında Yıllar Sonra Çarpıcı İtiraf!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 11:49

Youtube'de yayınlanan Kafa TV programına katılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri ve dizideki sahneler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Kurtlar Vadisi, yayınlandığı dönemde Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden biri olarak anılmaya devam ederken, Oktay Kaynarca’nın Süleyman Çakır karakteri, dizinin en unutulmaz figürlerinden biri olarak hafızalarda yer etmeye devam ediyor.

Kurtlar Vadisi, yayınlandığı dönemde Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden biri olarak anılmaya devam ederken, Oktay Kaynarca’nın Süleyman Çakır karakteri, dizinin en unutulmaz figürlerinden biri olarak hafızalarda yer etmeye devam ediyor.

2003 yılında başlayan dizide özellikle Süleyman Çakır karakterinin hikayesi izleyiciler üzerinde derin bir etki bırakmıştı. Dizi boyunca sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Oktay Kaynarca, YouTube'daki Kafa TV programında dizideki bazı sahneler hakkında ilk kez konuştu.

2003 yılında başlayan dizide özellikle Süleyman Çakır karakterinin hikayesi izleyiciler üzerinde derin bir etki bırakmıştı. Dizi boyunca sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Oktay Kaynarca, YouTube'daki Kafa TV programında dizideki bazı sahneler hakkında ilk kez konuştu.

Süleyman Çakır'ın ölüm sahnesiyle ilgili "Sette büyük bir moral bozukluğu vardı," diyen Kaynarca o anların sadece kendisi için değil ekip için de zor geçtiğini ifade etti.

Süleyman Çakır'ın ölüm sahnesiyle ilgili "Sette büyük bir moral bozukluğu vardı," diyen Kaynarca o anların sadece kendisi için değil ekip için de zor geçtiğini ifade etti.

Ölüm sahnesinin çekiminde acele edildiğini de belirten ünlü oyuncu "Ben olsam şimdi daha güzel çekerdim. Sahneyi biraz daha uzatabilirdim" sözleriyle o anın daha derin ve duygusal bir şekilde işlenebileceğini vurguladı.

Ölüm sahnesinin çekiminde acele edildiğini de belirten ünlü oyuncu "Ben olsam şimdi daha güzel çekerdim. Sahneyi biraz daha uzatabilirdim" sözleriyle o anın daha derin ve duygusal bir şekilde işlenebileceğini vurguladı.

Kaynarca, bir sahnedeki ünlü repliğin de kendisine ait olduğunu belirterek "Mesela 'ölümden öte köy mü var' lafını ben uydurdum. Daha sürdürülebilir bir hikayesi vardı," diyerek karakterinin potansiyelinin daha iyi değerlendirilebileceğine de dikkat çekti.

Kaynarca, bir sahnedeki ünlü repliğin de kendisine ait olduğunu belirterek "Mesela 'ölümden öte köy mü var' lafını ben uydurdum. Daha sürdürülebilir bir hikayesi vardı," diyerek karakterinin potansiyelinin daha iyi değerlendirilebileceğine de dikkat çekti.
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