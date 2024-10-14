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"Sizi Tanıyan Bir Daha Unutmaz!" Kızıl Goncalar'a Cüneyd ve Zeynep'in Aylar Sonra Karşılaşması Damga Vurdu!

"Sizi Tanıyan Bir Daha Unutmaz!" Kızıl Goncalar'a Cüneyd ve Zeynep'in Aylar Sonra Karşılaşması Damga Vurdu!

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 00:06

Kızıl Goncalar'da Cüneyd kendi benliğini unutmuş ve artık kendini Levent zannederek karşımıza çıkmıştı. 8 aydır bu şekilde yaşayan ve Zeynep'ten uzak olan Cüneyd, sonunda Zeynep'le karşılaştı.

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Kızıl Goncalar'ın yeni sezondaki ilk üç bölümünde Cüneyd'in annesiyle ilgili öğrendikleri karşısında kendi benliğini yitirmesini ve kendini Levent olarak tanımlaması sürecini izlemiştik.

Kızıl Goncalar'ın yeni sezondaki ilk üç bölümünde Cüneyd'in annesiyle ilgili öğrendikleri karşısında kendi benliğini yitirmesini ve kendini Levent olarak tanımlaması sürecini izlemiştik.

Tüm bu süreçte Zeynep'in yaşadıkları ve Mira'nın yaptıklarını düşününce... Neyse sakiniz!

Tüm bu süreçte Zeynep'in yaşadıkları ve Mira'nın yaptıklarını düşününce... Neyse sakiniz!

Sonunda beklenen an geldi, kütüphanede Cüneyd ve Zeynep karşılaştı. Cüneyd'in Zeynep'i hatırlamadan söyledikleri ise gönüllerde taht kurdu.

Sonunda beklenen an geldi, kütüphanede Cüneyd ve Zeynep karşılaştı. Cüneyd'in Zeynep'i hatırlamadan söyledikleri ise gönüllerde taht kurdu.

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