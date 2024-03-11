Survivor'da Dominik'te Hırsızlık Yapan Poyraz'dan Yargı'daki Tecavüz Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'da Dominik'te Hırsızlık Yapan Poyraz'dan Yargı'daki Tecavüz Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
11 Mart Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor All Star'da her geçen gün daha da ilginç bir olaya tanık oluyoruz. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın gelmiş geçmiş en büyük cezayı alacağını söylediği Poyraz'ın işlediği suç belli oldu!
2. Survivor All Star'da daha önce hiç görülmemiş bir olayla karşı karşıya kaldık. Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evine girip hırsızlık yapması herkesi şok etti. Ancak Survivor'a veda eden Sahra, bu olayla ilgili daha büyük şaşkınlık yaratacak iddialar ortaya attı!
3. Dominikli birinin evinden yiyecek ve içecek çaldığı ortaya çıkan Survivor yarışmacısı Poyraz'ın aldığı ceza, eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'i tatmin etmedi. Keklik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda konuyu "haftalıklara" getirdi ve Acun Ilıcalı'ya yeni ceza önerisinde bulundu!
4. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Çimen, Gökhan'la dini nikahla evlenmiş ve tesettüre girmişti. Tam Kıvılcım'ın tepkisini göreceğimiz anda biten bölümün ardından da yeni bölüm fragmanı gelmemişti. Beklenen fragman sonunda geldi!
5. Survivor All Star 2024 kaosuyla, korkutan sakatlıklarıyla devam ediyor. Şimdilerde yaşadığı sakatlıkla sevenlerini endişelendiren isim herkesin gözünü korkutan Nagihan Karadere oldu. Nagihan'ın sakatlığına daha önce kavgalarıyla olay olan Aleyna Kalaycıoğlu'ndan 'ilahi adalet' yorumu geldi!
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6. Show Tv'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Selin Türkmen'in canlandırdığı Çimen karakteri son bölümde tesettüre girerek izleyicileri bir hayli şaşırtmıştı.
7. Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Taş Kağıt Makas, ilgi çeken konusuyla izleyicinin beğenisini kazandı. Dizide Umut'un hafızasını konuşturduğu kumar sahnesinin efsane film Rain Man'den uyarlandığı iddia edildi.
8. Survivor'ın iddialı yarışmacıları arasında Nagihan Karadere yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sakatlanan Nagihan, yarışmaya devam etme kararı almıştı. Her yarışmacının binlerce destekleyicisi bulunurken Negihan'ın hayranları desteği bir üst seviyeye taşıdı. Bileğine Nagihan Karadere yazdıran Twitter kullanıcısının paylaşımı ve detaylar içeriğimizde...👇
9. Merhamet dizisindeki Sadiye rolüyle hayatımıza giren Dilara Aksüyek, kariyerinde muhteşem bir sıçrama yaşayarak birbirinden başarılı dizilerde rol aldı. Adı Mutluluk, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, İstanbullu Gelin, Arıza, Baş Belası, Baba ve Yürek Çıkmazı dizilerinde adından söz ettiren başarılı oyuncu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre son iki sezonun en popüler dizilerinden birinin kadrosuna katıldı.
10. Türk televizyonlarının efsane dizisi 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Güllü Erhan' karakteriyle hafızalarda yer eden Erhan Ufak, son haliyle görenleri pek şaşkına çevirmedi. Güllü Erhan, 55 kilo verdi, biraz da yaşlandı.
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11. Her gün şaşırtıcı bir konuya tanık olduğumuz Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yine şaşırdık. Aslında asansör tamircisi olan ama TikTok'ta kendini Çınar Hoca olarak tanıntan Ömer Çınar, karısına yaptıklarıyla herkesi çıldırttıç
12. Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolde yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin yönetmeni helikopter sahnesinin kamera arkası görüntüsünü paylaştı. İzleyiciler ise isyan etti.
13. Survivor All Star 2024'ün adı dillerden düşmeyen isimlerinden Yunus Emre, aldığı cezalarla gündemimizdeki yerini koruyor. Diğer bir yandan yarışmacılarla arasında geçen tartışmalar da seyirciyi epey meraklandırıyor. Kadın yarışmacılarla olan etkileşimlerinin ardından sosyal medyada bahsi geçmeye devam eden Yunus Emre'nin eşi, hamile olduğunu açıkladı!
14. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yargı'nın son bölümündeki final sahnesi seyirciyi ayağa kaldırdı. Tecavüz sahnesi yazan Sema Ergenekon'a tepkiler yükseldi.
15. Ekranların en sevilen ve yakından takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster dün akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla takip edilen Milyoner'de, yarışmacının karşısına çıkan ayet sorusu dikkatleri çekti. Yarışmacı sorunun doğru cevabını bilemezken, Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı açıklama "Tebrikler kazandınız" dedirtti.
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