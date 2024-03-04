Şoray Uzun Yolda'yı Bitiren Aşk Skandalından Kızılcık Şerbeti'ne Düşünülen İsme TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Şoray Uzun Yolda'yı Bitiren Aşk Skandalından Kızılcık Şerbeti'ne Düşünülen İsme TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
4 Mart Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Neredeyse her anıyla ayrı bir olay olan Survivor All Star'da bu kez gündemi belirleyen isim Avatar Atakan oldu. Oyun sırasında elinde sigarayla görüntülenen Atakan gündem oldu!
2. Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in dizinin senaristi olan annesi Melis Civelek sayesinde diziye girdiği iddia edilmişti. Civelek, torpil iddialarına yanıt verdi.
3. Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi denince akla gelen ilk yapım elbette Arka Sokaklar oluyor. Yıllar içerisinde değişen oyuncu kadrosu, hikayesi ve senaristiyle yine de dimdik ayakta kalmayı başaran Arka Sokaklar, geçtiğimiz gün 666. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin demirbaşlarından Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan'ın değişimi gündeme gelince, ünlü oyuncu bile kendi haline hayret etti.
4. Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin ilk isminin ne olduğu ortaya çıktı. Dizinin senaristi Zeynep Gür, koymak istedikleri ismi açıkladı.
5. Survivor All Star 2024 her yeni bölümüyle ağzımızı açık bırakmaya devam ediyor. Suların bir türlü durulmadığı yarışmanın dün akşamki bölümünde Hakan Hatipoğlu'nun davranışları hayret ettirdi. İlk eleme adayı olan Hakan, takım arkadaşlarına demeğini bırakmazken ardından oyunu terk etti. Merve Aydın ise benchte baygınlık geçirdi.
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6. Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep ve Mira adlı ikizleri canlandıran rol arkadaşları Mina Demirtaş ve Nefise Esma Yılmaz'dan TikTok dansı videosu geldi.
7. ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster? dün akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Her bölümde genel kültür sorularıyla seyircisinin ve yarışmacılarının kafasını karıştıran Milyoner'de, daha önce sık rastlanmayan bir durum gerçekleşti. Joker hakkını kullanan yarışmacı, seyirciler yüzünden elendi.
8. 2005 yılında Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına başlayan Şoray Uzun Yolda isimli programın sunucusu Şoray Uzun'un işine ani bir şekilde son verilmişti. Peki Şoray Uzun neden işinden oldu. Kiminle yasak aşk yaşadı ve programla ilgisi neydi?
9. Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi ilk bölümünden bu yana dikkatleri üzerine toplamayı başaran yapımlardan biri oldu. Dizide "Nesrin" karakterine hayat veren İclal Aydın'ın performansı da çok beğeniliyordu. Snob Magazin'in haberine göre, bir kitap fuarına katılan İclal Aydın Üç Kız Kardeş'ten neden ayrıldığını açıkladı.
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10. Survivor All Star'da yarıştığı dönemde dudaklarının parlak olması dikkat çeken Sahra akıllarda soru işareti bırakmıştı. Yarışmadan diskalifiye olan Sema Aydemir, Sahra'nın dudaklarının neden parlak olduğunu anlattı!
11. Survivor’da geçtiğimiz günlerde sakatlanan Nagihan’ın sağlık durumunun akıbeti merakla beklenirken Acun Ilıcalı’dan bir açıklama daha geldi. Survivor Ekstra programına konuk olan Acun Ilıcalı, Nagihan ve onun sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Nagihan Survivor’dan diskalifiye mi olacak yoksa Nagihan Survivor’a devam mı edecek?
12. Survivor ile tanıdığımız Taner Tolga Tarlacı, yarışma sonrası Acun Ilıcalı ile kanlı bıçaklı olmuştu. Vukuatları saymakla bitmeyen Tarlacı, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde cezaevinde ve Yasin Obuz'dan yardım istedi!
13. Sezonun sevilen yapımlarından biri olan Kirli Sepeti, kadrosuna bomba gibi bir ismi daha kattı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Son Yaz dizisinin sevilen oyuncusu Kirli Sepeti'ne dahil oldu.
14. Survivor All Star tüm hızıyla sürerken Acun Ilıcalı gelişmeleri ve olayları konuşmak üzere Survivor Ekstra programına katıldı. Programda yaptığı açıklamalarla gündem olan Ilıcalı'nın özellikle Batuhan ile ilgili söyledikleri dikkat çekti.
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15. SMS oylamasının olmadığı Survivor All Star'da yarışmacılar arasındaki gerilim giderek artıyor. Takım yarışlarında herkesin birbirini suçlamasının ardından Yunus Emre, kadın yarışmacılarla ilgili ilginç bir benzetme yaparak gündem oldu.
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