Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Türkiye'de en çok tercih edilen araç tiplerinin genel olarak hatchback, sedan ve SUV olduğunu söyleyebiliriz. Satış rakamlarına bile bakmaya gerek yok aslında. Zira dışarı çıktığınızda etrafınızda duran araçlara biraz bakmanız halinde çoğunun SUV, sedan veya hatchback olduğunu görebilirsiniz.

Bizim ülkemizde Station Wagon (SW) araçların pek tercih edilmediği su götürmez bir gerçek. Avrupa'da ise Station Wagon araçların oldukça revaçta olduğunu söylememiz mümkün. Peki ama neden? Bizim ülkemizde pek tutulmayan bu araç tipi neden Avrupa'da çok satılıyor? Gelin, bunun cevabını birlikte öğrenelim!