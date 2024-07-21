Sandık Kokusu'nun Yeni Başrolünden Survivor Damla'ya Tepkilere Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Sandık Kokusu'nun Yeni Başrolünden Survivor Damla'ya Tepkilere Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
21 Temmuz Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye'de 10 kişi olarak belirlenecek ana kadro neredeyse tamamen şekillendi. Bakalım MasterChef'te 9. yarışmacı kim olmuş?
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3. MasterChef Türkiye'de 10 kişi olarak belirlenecek ana kadroda 9. yarışmacı sonunda belli oldu. Kıyasıya süren mücadelede yarışmacı olmak için çabalayan Enes'in başına beklenmedik bir talihsizlik geldi!
4. NOW TV'nin yeni sezon dizisinde kadro netleşti. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı diziye Halit Özgür Sarı'nın çok yakın bir arkadaşı, Alperen Duymaz'ın yakın arkadaşını oynamak için dahil oldu.
5. Tarım ve hayvancılıkla uğraştığını açıklayan Ayşe Ekiz, MasterChef'e başvuru videosuyla büyük beğeni toplamıştı. Tüm aşamaları tek tek geçen Ayşe'nin ana kadroya girmeyi başarması sosyal medyada takdir topladı.
6. MasterChef Türkiye sonunda başladı! Ana kadronun yavaş yavaş şekillenmeye başladığı programda, kadroya katılan yarışmacıların kaç takipçisi olduğunu açıklıyoruz! Bakalım sezon sonunda en çok takipçisi artan isim kim olacak?
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7. Türkiye'nin en başarılı ve en güzel oyuncularından biri olan Gökçe Bahadır, rol aldığı dizi ve filmlerle her daim gündem olmayı başarıyor. Bir zamanlar Muhteşem Yüzyıl'da Nurbanu karakteri için teklif alan Gökçe Bahadır'ın bu rolü reddetme nedeniyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.
8. Bir dönemin efsane programı Evim Şahane'nin sunuculuğunu ve mimarlığını yapan Mimar Selim Yuhay, seneler sonra Ömer Şanlı'nın YouTube programına katılarak yaptığı evlerle ilgili sorulara yanıt verdi.
9. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgil yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
10. Kurtlar Vadisi dizisinde Necati Şaşmaz'ın hayat verdiği 'Polat Alemdar' rolünün yapımcılar tarafından ilk olarak bambaşka bir isme teklif edildiği ortaya çıktı. Bu isim ise 1990'ların sonunda 'Çılgın Bediş' dizisi ile geniş kitlelere adını duyuran Cenk Torun.
11. Kıyasıya bir yarışın ardından Survivor sezonu noktaladı. Yeni sezonda kimlerin yarışacağı ise merak konusuydu. 2025 yılında Survivor'a katılacak 2 isim netleşti iddiası sosyal medyada yayılmaya başladı bile. Bakın onlar kimmiş?
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12. MasterChef Türkiye'de dün akşam bir yarışmacı zor anlar yaşadı. Aniden elden ayaktan kesilen yarışmacıyı arkadaşları tuttu. Danilo Şef yardımına koştu.
13. Survivor All Star 2024 yarışmacısı Damla Can, yarışmada sık sık omuz sakatlığından yakınıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım "Meğer bahanesi yalanmış" yorumlarına neden oldu.
14. Ekranlarda yeni sezonu ile fırtınalar estirecek Sandık Kokusu'nun Atilla'sı gitti, yerine yeni yakışıklı bir başrol oyuncusu geldi. Peki, dizinin başrolü kim oldu? Birsen Altuntaş açıkladı...
15. MasterChef Türkiye'de ana kadrosuna 8'inci olarak giren Alper Öztamur, şeflerden övgü dolu yorumlar aldı. Sezonun beğenilen yarışmacısı Masterchef Alper kim, gelin birlikte tanıyalım...
16. Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür'ün bir de çocuklar için yapılan şovu vardı. Minik oyuncular efsane skeçleri ile hepimizi kahkahalara boğmuştu. İşte, o minik oyuncular şimdi kocaman oldular. Değişimlerini görenler inanamıyor!
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17. MasterChef'in geçtiğimiz akşamki yarışında sezonun ilk çift tadım hatası yapıldı. Ayşe'nin o anları sosyal medyada paylaşıldı.
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