Özgü Namal'ın Kızıl Goncalar İtirafından Yalı'da Halis Ağa'nın Yokluğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Özgü Namal'ın Kızıl Goncalar İtirafından Yalı'da Halis Ağa'nın Yokluğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
16 Eylül Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Geçtiğimiz sezon Gaddar dizisinde rol alan ve bölüm başına aldığı 2,5 milyon TL'lik ücretle rekor kıran Çağatay Ulusoy'dan yeni rekor geldi!
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2. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den acımasızca katledilen Narin ve soruşturmayla ilgili önemli açıklamalar geldi. Narin'in bulunduğunda dişlerinin dökülmüş olduğunu belirten Eren, 15 yaşındaki R.A.'ya ait ses kaydının yanlış çevirilmiş olabileceğini dile getirdi.
3. KRT TV canlı yayınında Ferhat Murat ile Afşin Hatipoğlu arasında büyük bir tartışma yaşandı. Nabzın bir hayli yükseldiği program yarıda kesildi.
4. Yeni sezona efsane bir dönüş yapan Kızılcık Şerbeti'nde, ikinci bölüm için efsane bir fragman geldi. Alev bebeğin Apo'ya teslim edilmesinin ardından bebişin mamasına ilaç katan gizemli bir kadın ortaya çıktı.
5. Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri'nde Efe ve Deniz karakterlerine hayat veren Dağhan Külegeç ve İbrahim Kendirci, yıllar sonra bir araya geldi!
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6. Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterinin kiliseye gidip dua etme sahnesi, sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bu sahneye yönelik yapılan edit, Doğa'nın "Maşallah dediği 3 gün yaşamıyor" dedirtti!
7. Kızıl Goncalar'da Meryem karakterine hayat veren Özgü Namal ile ilgili sette kriz çıkardığına dair iddialar yayılmıştı. Ünlü oyuncu bu iddialara yanıt verdi.
8. Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme programında Narin'in cesedinin bulunduğu yeri gösterdi. Muhabir dereye girdi, "İtirafçı Narin'i tek başına taşımış olamaz. Akıntıda bile durmak çok zor" diye konuştu.
9. Ekranların en uzun soluklu dizisi olarak adeta rekor kıran Arka Sokaklar dizisi bomba gibi bir bölümle ekranlara geri döndü. Dizi 19. sezonuyla 13 Eylül Cuma akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin yayınlanan 681'inci bölümünde hakkında arama kararı bulunan ve Suudi Arabistan'a kaçan Sedat Peker detayı izleyicinin gözünden kaçmadı.
10. Esra Erol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dolandırıcıların sesini ve yüzünü kullanarak oluşturduğu bir yapay zeka videosu ile vatandaştan para istendiğini açıkladı.
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11. Geçtiğimiz sezon Kısmetse Olur'a yakışıklılığı ile damga vuran Tolga Kandemir, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu. Setten ilk fotoğraf geldi, Kandemir polis üniforması giydi.
12. Geçtiğimiz gün Mevlid kandili sebebiyle başı örtülü pozunu paylaşan Psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinden gelen eleştirel yorumlar karşısında çok sinirlendi.
13. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden Alperen Bulanıkoğlu'nun şüpheli ölümü damga vurdu. Aile acı kayıplarının araştırılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Köydeki hasımlarından şüphelenen aile ve şüphelerin odağındaki isim bugünkü yayında yüzleşti.
14. Yalı Çapkını yeni sezona yeni bölümü ile geri döndü. Ancak ilk bölümde Ferit Korhan’ın dedesi Halis Korhan (Çetin Tekindor) ve evin gelini Asuman (Öznur Serçeler) yoktu. Birsen Altuntaş, diziden ayrıldılar mı, sorusuna cevap verdi.
15. Müge Anlı'da aranan 15 yaşındaki çocuğun kaybı ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Annesinin programda şüpheleniyorum dediği şahıslar gözaltına alındı. Şahıslara adliyeye sevk sırasında mikrofon uzatan muhabir Hüseyin Coşkun, ağza alınmayacak küfürler işitti.
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16. 8 yaşındaki Narin'in ölüm haberinin ardından devam eden soruşturma ile ilgili Hakan Ural canlı yayında isyan etti.
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