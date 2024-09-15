Kiralık Aşk'ta da Rol Almış: Şerbo'nun Alev'i Müjde Uzman'ın Değişimine Hayret Edeceksiniz!
Kiralık Aşk'ta da Rol Almış: Şerbo'nun Alev'i Müjde Uzman'ın Değişimine Hayret Edeceksiniz!
Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Alev karakterinin diziye veda etmesiyle izleyiciye derin üzüntü yaşatan Müjde Uzman, uzun süredir TV ekranlarında rol alıyor. Yıllar önce Kiralık Aşk'ta oynayan güzel oyuncunun o zamanki görünüşünü görünce bir hayli şaşıracaksınız.
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Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Alev karakteriyle çoğu zaman izleyiciyi sinirlendirse de büyük bir başarı yakalayan Müjde Uzman, geçtiğimiz sezonun sonlarında yorgunluğundan bahsetmişti.
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O dönem tükenmişlik sendromuna yakalandığı düşünülmüş, bazı insanlar tarafından yaptığı açıklama tepki çekerken pek çok izleyicinin de desteğini kazanmıştı.
Yeni sezonda dizide yer almayan Uzman'ın yokluğu ilk bölümden hissedildi ve her ne kadar karaktere kızarak izlesek de gidişine epey üzüldük.
Ancak bu kez kendisiyle Kızılcık Şerbeti'ne değil, biraz daha geçmişe, Kiralık Aşk'a gidiyoruz!
2015-2017 yılları arasında yayınlanan dizide rol alan güzel oyuncunun Kiralık Aşk'taki görünümüne bakınca epey değiştiğini görüyoruz.
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Dizide Seda karakterine hayat veren Uzman'ın geçen 7 yılda birtakım estetikler yaptırdığı gözlerden kaçmadı.
Çene, burun ve göz çevresi estetiği ile dudak dolgusu yaptırdığı anlaşılan Müjde Uzman, güzelliğine güzellik katmış desek hiç de yalan olmaz!
Bakalım kendisini ekranlarda ne zaman göreceğiz? Bekleyip görelim!
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