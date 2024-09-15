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Şerbo'da Afiş Krizi Sürüyor: Oyuncuları Afiş Çekimine Çağırıp Programdan Çıkarmışlar!

Şerbo'da Afiş Krizi Sürüyor: Oyuncuları Afiş Çekimine Çağırıp Programdan Çıkarmışlar!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 18:51

Kızılcık Şerbeti yeni sezonun ilk bölümüyle geçtiğimiz cuma günü ekrana geldi. Daha ilk bölümden bomba etkisi yaratan dizide Giray karakterini canlandıran Kaan Taşaner'in afişte yer almayışına tepki gösterdiği iddia edilmişti. İddialara göre yeni sezon oyuncuları çekime katılmalarına rağmen afişten son anda çıkarılmışlar.

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Müthiş bir kaosla sezon arasına giren Kızılcık Şerbeti, aynı mükemmellikte yeni sezona giriş yaptı.

Müthiş bir kaosla sezon arasına giren Kızılcık Şerbeti, aynı mükemmellikte yeni sezona giriş yaptı.

Ancak dizide ölenler, doğanlar, doğmak üzere olanlar ve ayrılanlarla dolu bölümü gölgede bırakacak bir sorun yaşandı.

Ancak dizide ölenler, doğanlar, doğmak üzere olanlar ve ayrılanlarla dolu bölümü gölgede bırakacak bir sorun yaşandı.

Yayınlanan yeni sezon afişinde yer almayan Kaan Taşaner, nam-ı diğer Giray, bu duruma tepki göstermişti.

Yayınlanan yeni sezon afişinde yer almayan Kaan Taşaner, nam-ı diğer Giray, bu duruma tepki göstermişti.

Detaylar:

Bu krizle ilgili önemli bir iddia daha ortaya atıldı.

Bu krizle ilgili önemli bir iddia daha ortaya atıldı.

İddiaya göre yeni sezonda yer alan tüm oyuncular afiş çekimine katılmış ve saatler süren çekim yapılmış.

İddiaya göre yeni sezonda yer alan tüm oyuncular afiş çekimine katılmış ve saatler süren çekim yapılmış.
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Ancak oyuncular çekimde yer almalarına rağmen son anda afişten çıkarılmış.

Ancak oyuncular çekimde yer almalarına rağmen son anda afişten çıkarılmış.

Hal böyle olunca tepki göstermeleri de normal diye düşünüyoruz. Sizin bu konudaki düşünceniz ne?

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