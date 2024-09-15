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Görünce Tanıyamadık: Pis Yedili'nin Efsanesi Arka Sokaklar Kadrosuna Dahil Oldu!

Görünce Tanıyamadık: Pis Yedili'nin Efsanesi Arka Sokaklar Kadrosuna Dahil Oldu!

Arka Sokaklar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 17:57

Bir dönemin en sevilen gençlik dizilerinden biri olan Pis Yedili, finalinin üstünden on yıl geçmesine rağmen hala unutulmadı. Dizinin sevilen karakterlerinden biri, televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/p...
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2014 yılında final yapmasına rağmen hala çok konuşulan Pis Yedili dizisi Eda Ece, Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu gibi pek çok oyuncunun şöhret basamaklarını hızlıca çıkmasını sağlamıştı.

2014 yılında final yapmasına rağmen hala çok konuşulan Pis Yedili dizisi Eda Ece, Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu gibi pek çok oyuncunun şöhret basamaklarını hızlıca çıkmasını sağlamıştı.

10 yıl sonra bile hala unutulmayan diziyi bu kez gündeme getiren, dizide rol alan oyunculardan birinin Arka Sokaklar'a geçmesi oldu!

10 yıl sonra bile hala unutulmayan diziyi bu kez gündeme getiren, dizide rol alan oyunculardan birinin Arka Sokaklar'a geçmesi oldu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Orço olarak bilinen Burak Alkaş, seneler sonra Arka Sokaklar kadrosuna girdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Orço olarak bilinen Burak Alkaş, seneler sonra Arka Sokaklar kadrosuna girdi.

Alkaş'ın diziye Komiser Fikri Yeniceli rolüyle dahil olacağı öğrenildi.

Alkaş'ın diziye Komiser Fikri Yeniceli rolüyle dahil olacağı öğrenildi.

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