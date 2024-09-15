Görünce Tanıyamadık: Pis Yedili'nin Efsanesi Arka Sokaklar Kadrosuna Dahil Oldu!

Bir dönemin en sevilen gençlik dizilerinden biri olan Pis Yedili, finalinin üstünden on yıl geçmesine rağmen hala unutulmadı. Dizinin sevilen karakterlerinden biri, televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş