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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 17:43

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Somer Şef'in acı biber yedikten sonraki hali😂

2. Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ile döndü!🥰

3. Ah be Doğa, ah be kızım!

3. Ah be Doğa, ah be kızım!
twitter.com

4. Olmadı be!

4. Olmadı be!
twitter.com

5. Kıvılcım'ın intikam için yediği haltlar dillere düştü😂

5. Kıvılcım'ın intikam için yediği haltlar dillere düştü😂
twitter.com
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6. Şerbo'da Görkem'in ani değişimi😂

7. Şerbo'da sırayla vefat eden Sönmez'in ablası ile kızı Alev goygoyu😂

8. 😂

9. 😂

9. 😂
twitter.com

10. 😂

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11. 😂

11. 😂
twitter.com

12. Görkem'in hamile olduğunu öğrenince biz😂

13. 😂

13. 😂
twitter.com

14. 😂

15. 😂

15. 😂
twitter.com
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16. Kızıl Goncalar çekimlerinden Mert Yazıcıoğlu😂

16. Kızıl Goncalar çekimlerinden Mert Yazıcıoğlu😂
twitter.com

17. 😂

17. 😂
twitter.com

18. İzleyiciden gelen efsane yorum😂

18. İzleyiciden gelen efsane yorum😂
twitter.com

19. 😂

20. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

20. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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