Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
Kahkahanız bol olsun!
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3. Ah be Doğa, ah be kızım!
4. Olmadı be!
5. Kıvılcım'ın intikam için yediği haltlar dillere düştü😂
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9. 😂
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11. 😂
13. 😂
15. 😂
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16. Kızıl Goncalar çekimlerinden Mert Yazıcıoğlu😂
17. 😂
18. İzleyiciden gelen efsane yorum😂
20. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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