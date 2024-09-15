İrem Helvacıoğlu'nun Yeni Dizisi Karadut'un Yayın Tarihi ve Günü Belli Oldu!
İrem Helvacıoğlu'nun Yeni Dizisi Karadut'un Yayın Tarihi ve Günü Belli Oldu!
İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaşacağı Karadut dizisiyle ilgili beklenen gelişme sonunda yaşandı! Merakla beklenen dizinin yayın günü ve ilk bölüm tarihi belli oldu.
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Güçlü bir kadın figürün baba ve aşk yönünden yoksunluk hislerini ve muhtemelen tamamlanışını izleyeceğimiz Karadut, tanıtıldığı günden bu yana büyük ilgi çekmişti.
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İrem Helvacıoğlu'nun ekranlara dönmesini sağlayan dizide Şükrü Özyıldız'la partnerliği fragmanlarda oldukça beğenilmişti.
Yayın günü ve tarihi henüz belli olmayan diziyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Pazartesi akşamları yayınlanacağı açıklanan dizi, yayın hayatına 23 Eylül'de başlayacak. Reytingi bol olsun!
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