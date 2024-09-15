İngilizce Öğretmeni Olup "İngilizce Çeviri" Sorusuna Yanlış Cevap Veren Yarışmacı Milyoner'e Damga Vurdu!
İngilizce Öğretmeni Olup "İngilizce Çeviri" Sorusuna Yanlış Cevap Veren Yarışmacı Milyoner'e Damga Vurdu!
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne İngilizce öğretmenliği yapan yarışmacı damga vurdu. İngilizce çeviri sorusu sorulan yarışmacı, joker kullanmasına rağmen soruyu yanlış yanıtladı.
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Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona yeni sunucuyla başlamış, yarışmanın moderatörü Oktay Kaynarca olmuştu.
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Sevilen oyuncunun şimdiden renk kattığı programın son bölümüne İngilizce öğretmeni kadın yarışmacı damga vurdu.
Klasik romanlar için hangisinin aslında İngilizce olmadığı sorulan kadın yarışmacı, telefon jokerini kullandıktan sonra soruya yanlış cevap vererek elendi.
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