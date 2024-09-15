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İddialar Doğru Çıktı: MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi?

İddialar Doğru Çıktı: MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 00:26

MasterChef Türkiye'de heyecanlı bir hafta daha geride kaldı. Bu kez iddialar doğru çıktı, eleneceği söylenenen yarışmacı programa veda etti. MasterChef'te bu hafta kim elendi?

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Geçtiğimiz hafta MasterChef'e veda eden yarışmacı Zeynep olmuştu.

Geçtiğimiz hafta MasterChef'e veda eden yarışmacı Zeynep olmuştu.

Heyecanlı başlayan haftada Mavi takım kaptanı Zübeyde olurken, Kırmızı takımın başında Akın yer aldı.

Heyecanlı başlayan haftada Mavi takım kaptanı Zübeyde olurken, Kırmızı takımın başında Akın yer aldı.
Heyecanlı başlayan haftada Mavi takım kaptanı Zübeyde olurken, Kırmızı takımın başında Akın yer aldı.

Mavi takımda Zübeyde, Alper, Emre, Onur, Eda, Şirin, Yudum, Beyza, Nigar ve Hakan yer alırken;

Mavi takımda Zübeyde, Alper, Emre, Onur, Eda, Şirin, Yudum, Beyza, Nigar ve Hakan yer alırken;

Kırmızı takım yarışmacıları Akın, Semih, Kerem, Kaan, Nevzat, Muratcan, Ezgi, Beril, Erim ve Ayşe'den oluştu.

Kırmızı takım yarışmacıları Akın, Semih, Kerem, Kaan, Nevzat, Muratcan, Ezgi, Beril, Erim ve Ayşe'den oluştu.

İlk dokunulmazlığı Mavi takımın almasının ardından eleme adayları Ayşe ve Beril oldu.

İlk dokunulmazlığı Mavi takımın almasının ardından eleme adayları Ayşe ve Beril oldu.
İlk dokunulmazlığı Mavi takımın almasının ardından eleme adayları Ayşe ve Beril oldu.
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İkinci dokunulmazlığın sahibi de Mavi takım olunca, bu kez Kırmızı takımın adayları Akın ile Nevzat oldu.

İkinci dokunulmazlığın sahibi de Mavi takım olunca, bu kez Kırmızı takımın adayları Akın ile Nevzat oldu.
İkinci dokunulmazlığın sahibi de Mavi takım olunca, bu kez Kırmızı takımın adayları Akın ile Nevzat oldu.

Son dokunulmazlığı da Mavi takım kazanınca Kırmızı takımdan adaylar Kaan ile Erim oldu.

Son dokunulmazlığı da Mavi takım kazanınca Kırmızı takımdan adaylar Kaan ile Erim oldu.
Son dokunulmazlığı da Mavi takım kazanınca Kırmızı takımdan adaylar Kaan ile Erim oldu.

Bireysel oynanan eleme adaylığı oyununun sonucunda Mavi takımdan bir aday çıktı ve Hakan eleme adayı oldu.

Bireysel oynanan eleme adaylığı oyununun sonucunda Mavi takımdan bir aday çıktı ve Hakan eleme adayı oldu.

Bu hafta MasterChef'e veda eden isim Beril oldu.

Bu hafta MasterChef'e veda eden isim Beril oldu.
onedio.com

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