Yalı Çapkını İçin İlginç Teori: Ölümcül Hastalığı Olan Seyran'ın Bir Planı mı Var?
Yalı Çapkını İçin İlginç Teori: Ölümcül Hastalığı Olan Seyran'ın Bir Planı mı Var?
Yalı Çapkını'nda yeni sezonda zaman atlaması yaşanmış, geçen 2 yılda Seyran ve Ferit'in başkalarıyla birlikte olduğunu izleyip öfkelenmiştik. Peki ama ya Seyran'ın amacı başkaysa?
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Yalı Çapkını'nda geçtiğimiz sezona büyük bir aşkla veda eden Seyran ve Ferit'in aradan geçen iki yıl sonunda ayrıldıklarını ve başkalarıyla sevgili olduklarını öğrenmiştik.
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Seyran'ın ölümden dönmesini bir şekilde Ferit'e bağlaması ve ona nefretle yaklaşması, terk etmesi izleyiciyi epey öfkelendirmişti.
Buna karşılık Ferit'in hayatında başkası da olsa hala Seyran'a olan duyguları dikkatlerimizden kaçmamıştı.
Seyran'ın başka biri gibi davrandığı yeni sezonun ilk bölümünden sonra ortaya akla yatacak ama ilginç bir teori atıldı.
Biliyorsunuz geçtiğimiz sezon Seyran'ın ölümcül bir hastalığı olduğunu öğrenmiştik ve kendisine 4 yıl 3 ay ömür biçilmişti.
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Teoriye göre Seyran, öleceğini bildiği için Ferit'ten uzak durmak ve onu kendinden soğutmak istemiş!
Şu an aradan 2 yıl geçtiğine göre de Seyran'ın yaklaşık 2 yıllık ömrü kalmış.
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