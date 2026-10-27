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Nursema'nın Dönüşünden Sevdam Karadeniz'in Çekilemeyen Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Nursema'nın Dönüşünden Sevdam Karadeniz'in Çekilemeyen Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Müge Anlı Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 19:38
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

27 Ekim Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Müge Anlı'daki Handan Hemşire olayı dizi olunca kızı Tansu Ayas'tan dava sinyali veren paylaşımlar geldi.

Müge Anlı'daki Handan Hemşire olayı dizi olunca kızı Tansu Ayas'tan dava sinyali veren paylaşımlar geldi.

Ölümünün ardından erkek olduğu ve sahte kimlik kullandığı ortaya çıkan Handan Kaya'nın hikâyesi, Ayta Sözeri ve Yağız Can Konyalı'nın rol aldığı Handan dizisiyle ekrana taşınıyor. Dizinin tanıtımı yayınlanınca Handan Kaya'nın büyüttüğü kızı Tansu Ayas'tan terazi sembollü ve 'Görüşeceğiz' notlu paylaşımlar geldi. Paylaşımlarda açıkça dava ya da avukat lafı geçmese de konunun mahkemeye taşınabileceği yorumları yapıldı.

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Evlilik Güzeldir'i ilk bölümden bu yana yöneten Şafak Bal ve Serap Danış diziye veda etti.

Evlilik Güzeldir'i ilk bölümden bu yana yöneten Şafak Bal ve Serap Danış diziye veda etti.

TRT 1'in pazartesi akşamları ekrana gelen dizisi Evlilik Güzeldir'de kamera arkasında flaş bir değişiklik yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziyi ilk bölümden bu yana yöneten Şafak Bal ve Serap Danış projeden ayrıldı, boşalan koltuğa ise iki kadın yönetmen oturdu. Ayrılığın nedenine dair taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

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Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'yu buluşturan ATV dizisi Bir Hayat Hikayesi'nin adı son anda Evlat olarak değişti.

Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'yu buluşturan ATV dizisi Bir Hayat Hikayesi'nin adı son anda Evlat olarak değişti.

Bozdağ Film imzalı yapımda Hazal Subaşı, 1970'li yıllarda oğlu Savaş'a otizm tanısı konan Hayat'ı canlandıracak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre aylardır Bir Hayat Hikayesi adıyla anılan dizi ekrana Evlat adıyla gelecek, minik Savaş'ı ise Doğu Balkay canlandıracak. Kadroda İpek Tuzcuoğlu ve Turgut Tunçalp'in de yer aldığı dizinin çekimleri kasımda başlıyor.

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27 Ekim Salı akşamı Haysiyet, Anne Yarısı, Tuzlu Kahve ve Mehmed: Fetihler Sultanı ekranda.

27 Ekim Salı akşamı Haysiyet, Anne Yarısı, Tuzlu Kahve ve Mehmed: Fetihler Sultanı ekranda.

Salı akşamı dört kanalda dört dizi izleyiciyle buluşuyor. Kanal D'de Haysiyet 8. bölümüyle, NOW'da Anne Yarısı 6. bölümüyle, Star TV'de Tuzlu Kahve ise 9. bölümüyle saat 20.00'de ekrana geliyor. TRT 1'de de aynı saatte Mehmed: Fetihler Sultanı yayınlanıyor.

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Müge Anlı'da babasını arayan Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası 18 yıl sonra belli oldu.

Müge Anlı'da babasını arayan Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası 18 yıl sonra belli oldu.

Talasemi hastası olduğu için ilik nakli bekleyen Hamid, babası bildiği Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını yapılan testlerle öğrenmişti. Annesi Nihal Beyit'in tutuklanmasının ardından işaret ettiği isim ortaya çıktı ve Sakallı Hamid DNA testini kabul etti. Adli Tıp raporuna göre Sakallı Hamid'in, Hamid'in biyolojik babası olma ihtimali yüzde 99,9 çıktı.

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Derbi akşamında Uzak Şehir üç listede zirveye çıkarken Altı Üstü İstanbul AB'de 6. sıraya düştü.

Derbi akşamında Uzak Şehir üç listede zirveye çıkarken Altı Üstü İstanbul AB'de 6. sıraya düştü.

26 Ekim Pazartesi akşamı Kanal D'nin Uzak Şehir'i TOTAL'de 8,51, AB'de 5,39, ABC1'de ise 7,12 reytingle üç kategoride de birinci oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynandığı akşam ATV'nin Altı Üstü İstanbul'u TOTAL'de 1,43 puan kaybederek 6,04'e indi ve AB'de 6. sıraya geriledi. Final kararı alınan Sevdam Karadeniz ise AB'de 0,79 reytingle 30. sırada kaldı.

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Muhtemel Aşk'ın 29 Ekim'de yayınlanması beklenen 20. bölümü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ertelendi.

Muhtemel Aşk'ın 29 Ekim'de yayınlanması beklenen 20. bölümü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ertelendi.

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Muhtemel Aşk, 22 Ekim Perşembe akşamı 19. bölümüyle ekrana gelmişti. Show TV, Cumhuriyet'in 103. yılı nedeniyle perşembe akşamının yayın akışını değiştirdi ve dizinin yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini koydu. Olağan akışa dönülmesi halinde 20. bölümün 5 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

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Tuzlu Kahve'ye konuk olan Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, çizmeleri evden getirdiğini açıkladı.

Tuzlu Kahve'ye konuk olan Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, çizmeleri evden getirdiğini açıkladı.

Star TV'nin Tuzlu Kahve dizisi, Kızılcık Şerbeti'nde Settar Tanrıöğen'le partner olan Müjde Uzman'ı organizatör Alev rolüyle kadrosuna kattı. Fragmanda Alev'in, Tanrıöğen'in karakteri Osman'a 'Sizi bir yerden tanıyor muyum?' diye sorması kısa sürede gündem oldu. Müjde Uzman ise Instagram hesabından Alev için giydiği kıyafetlerin bir kısmını kendisinin getirdiğini paylaşarak 'Çizmeleri ben evden getirdim' dedi.

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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın dönüş hikayesi belli oldu ama seyirci ikna olmadı.

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın dönüş hikayesi belli oldu ama seyirci ikna olmadı.

Show TV'nin 26 Ekim akşamı paylaştığı 145. bölüm tanıtımında Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema, Ömer ve Kıvılcım'ın karşısına çıktı. Nursema'nın kazayı hatırlamıyor gibi görünmesi dikkat çekerken aylarca ölü bilinen bir aile üyesinin bu kadar sakin karşılanması izleyicilerin gözünden kaçmadı. Pek çok seyirci, kimsenin Nursema'ya 'Neredeydin?' diye sormamasını senaryo çelişkisi olarak yorumladı.

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Final kararının geri alınması beklenen Sevdam Karadeniz, 3. bölümünde AB'de 0,79 ile sıfırlı reytinge düştü.

Final kararının geri alınması beklenen Sevdam Karadeniz, 3. bölümünde AB'de 0,79 ile sıfırlı reytinge düştü.

NOW'un Sevdam Karadeniz dizisi için 4. bölümde final kararı alındığı duyurulmuştu. Yapımcı Banu Akdeniz'in 'Perde kapanmadı' mesajı ise kararın reytinglerle geri alınabileceği umudunu doğurmuştu. Ancak 26 Ekim'de yayınlanan 3. bölüm Total'de 1,25 ile 23., AB'de 0,79 ile 30. sırada kaldı.

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Esra Erol, Var Mısın Yok Musun'da 46 bölümde yaklaşık 35 milyon TL dağıtıldığını açıkladı.

Esra Erol, Var Mısın Yok Musun'da 46 bölümde yaklaşık 35 milyon TL dağıtıldığını açıkladı.

ATV'de hem kendi programını hem de Var Mısın Yok Musun'u sunan Esra Erol, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü sunucu, '46 bölüm çektik, 35 milyona yakın para dağıtmışız' diyerek yarışmanın bilançosunu paylaştı. Bu rakam, 2026 sezonu için 5 milyon TL olarak belirlenen büyük ödülün tam 7 katına denk geliyor.

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Yalı Çapkını'nın ekibi, Canan Tan'ın töreyle sınanan aşkı anlatan Piraye romanını diziye uyarlıyor.

Yalı Çapkını'nın ekibi, Canan Tan'ın töreyle sınanan aşkı anlatan Piraye romanını diziye uyarlıyor.

OGM Pictures, Canan Tan'ın 2003'te yayımlanan Piraye romanını ekrana taşımaya hazırlanıyor. Roman, İstanbul'da üniversite okurken Güneydoğu Anadolu'dan gelen Haşim'e âşık olan Piraye'nin töre baskısıyla sınanan hikâyesini anlatıyor. Kulislerden aktarılan bilgilere göre dizinin Diyarbakır'da çekilmesi planlanırken yönetmenlik için Yalı Çapkını'nın yönetmeni Burcu Alptekin'le görüşülüyor.

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Reytingleri düşen Evlilik Güzeldir'in final yapacağı iddiasına Birsen Altuntaş'tan yanıt geldi.

Reytingleri düşen Evlilik Güzeldir'in final yapacağı iddiasına Birsen Altuntaş'tan yanıt geldi.

TRT 1'in Fikret Kuşkan'lı dizisi Evlilik Güzeldir, 26 Ekim akşamı AB'de 2,33 reytingle 4. sıradan 7. sıraya geriledi. Düşüşün ardından final iddiaları gündeme gelince gazeteci Birsen Altuntaş, X hesabından 'Final durumu yok, devam ediyor şu an' yanıtını verdi. Aynı günlerde dizinin yönetmen koltuğunun da el değiştirdiği öğrenildi.

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Haftalık kanal reytinglerinde Star TV 3,42 puan kaybederek son sıraya düştü.

Haftalık kanal reytinglerinde Star TV 3,42 puan kaybederek son sıraya düştü.

18-24 Ekim haftasında Star TV'nin haftalık toplamı yüzde 16'yı aşan kayıpla 17,80'e indi ve kanal yedi kanalın sonuncusu oldu. Üst üste iki hafta son sırada kalan ATV ise Altı Üstü İstanbul ve Güneşin Doğduğu Yer'le 17,99'a çıkarak bir basamak yükseldi. Zirvede yine 58,81 ile TRT 1 yer alırken Kanal D, Show TV'yi geçerek üçüncülüğe yükseldi.

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Başkalarının Hayatı'nda Esra Kızıldoğan ve Sinem Dağ'a aynı anda veda edildi.

Başkalarının Hayatı'nda Esra Kızıldoğan ve Sinem Dağ'a aynı anda veda edildi.

Star TV'nin cumartesi dizisi Başkalarının Hayatı'nda Sarp'ın annesi Perihan'ı oynayan Esra Kızıldoğan ile kardeşi Dila'ya hayat veren Sinem Dağ kadrodan ayrıldı. Ayrılık, Sinem Dağ'ın Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımıyla ortaya çıktı. 26 Eylül'de ekrana gelen dizide aynı aileden iki karakterin birden hikâyeden çıkması dikkat çekti.

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Yayındaki 22 dizinin ilk bölüm reytinglerinde Teşkilat 10,10 ile zirvede, Kızılcık Şerbeti sondan 4. sırada.

Yayındaki 22 dizinin ilk bölüm reytinglerinde Teşkilat 10,10 ile zirvede, Kızılcık Şerbeti sondan 4. sırada.

TOTAL'de ilk bölüm reytinglerine bakıldığında Teşkilat, 10,10 ile çift haneli rakama ulaşan tek dizi oldu. İkinci sıradaki Sevdiğim Sensin 6,24'te kalırken Altı Üstü İstanbul ile Halef: Köklerin Çağrısı arasında yalnızca 0,01 puan fark vardı. Bugün reytinglerin gözdesi olan Kızılcık Şerbeti ise ilk bölümünde 2,38 alarak listede sondan 4. sıradaydı.

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TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'nın kadrosuna usta oyuncu Olgun Şimşek katıldı.

TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'nın kadrosuna usta oyuncu Olgun Şimşek katıldı.

Bozdağ Film'in TRT 1 için hazırladığı Yörük Kızı'nda Olgun Şimşek, Toroslar'da yaşayan son göçebe Yörük ailesinin babası Yaşar'ı canlandıracak. Karakterin adı, Şimşek'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Kimsesiz Yaşar rolünü hatırlattığı için izleyicilerin gözünden kaçmadı. Dizide Güneş'e Mina Demirtaş, abisi Ferhat'a ise Genco Özak hayat verecek.

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Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor'da büyük ödül 10 milyon TL'ye çıktı, ekrandaki yarışmaların ödülleri belli oldu.

Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor'da büyük ödül 10 milyon TL'ye çıktı, ekrandaki yarışmaların ödülleri belli oldu.

Cem Öğretir'le yeni döneme giren Kim Milyoner Olmak İster büyük ödülü ikiye katlayarak 10 milyon TL'ye çıkardı, Acun Ilıcalı da Survivor 2027 için aynı rakamı açıkladı. Var Mısın Yok Musun'da büyük ödül 5 milyon TL iken MasterChef'te bu sezon ödül oyunları 100 bin TL'den oynanıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi 250 bin TL kazanırken Gelinim Mutfakta'da kazanan gelin evine altın bileziklerle dönüyor.

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu, final kararı alınan Sevdam Karadeniz üç listede de son sırada kaldı.

Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu, final kararı alınan Sevdam Karadeniz üç listede de son sırada kaldı.

19-25 Ekim haftasında Taşacak Bu Deniz, Total'de 9,81, AB'de 7,83, ABC1'de 9,69 ile üç listede de zirvedeki yerini korudu. Nurgül Yeşilçay'ın Ömür Usta'sı ise AB'de 6,54 ile Yeraltı'nı ve Kızılcık Şerbeti'ni geride bırakarak haftanın ikinci dizisi oldu. Listenin en altında ise 2. bölümüyle Total'de 1,84 alan Sevdam Karadeniz yer aldı.

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Sevdam Karadeniz'in Zeyşan'ı Meltem Akçöl, final bölümünü bile çekemediklerini açıkladı.

Sevdam Karadeniz'in Zeyşan'ı Meltem Akçöl, final bölümünü bile çekemediklerini açıkladı.

Final fragmanının yayınlanmasının ardından Meltem Akçöl, X hesabından Sevdam Karadeniz'e veda eden bir paylaşım yaptı. Genç oyuncu, ekip olarak final bölümünü bile çekemediklerini belirterek erken final kararına sitem etti. Yayın akışı değişmezse dizi, 2 Kasım'da 4. bölümüyle ekrana veda edecek.

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Haftanın en güçlü reyting akşamı çarşamba oldu, bir önceki haftaya göre yükselen tek gün de o oldu.

Haftanın en güçlü reyting akşamı çarşamba oldu, bir önceki haftaya göre yükselen tek gün de o oldu.

19-25 Ekim haftasında yedi kanalın ana yayınları toplandığında 21 Ekim Çarşamba akşamı Total'de 34,04 ile zirveye yerleşti. Bu yükselişin en büyük taşıyıcısı, TRT 1'de 12,50 alarak haftanın en çok izlenen yayını olan Lille-Galatasaray maçıydı. Geçen haftanın lideri salı ise AB'de 7,21 puan kaybederek zirveyi çarşambaya bıraktı.

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Ben Bilmem Eşim Bilir'den sonra boşanan ünlüler sorulan İlker Ayrık sessiz kalmadı.

Ben Bilmem Eşim Bilir'den sonra boşanan ünlüler sorulan İlker Ayrık sessiz kalmadı.

Atacanlar'a konuk olan İlker Ayrık, programa katılan ünlü çiftlerin ardı ardına gelen boşanmalarının kendisiyle ilişkilendirilmesine itiraz etti. Ünlü sunucu, 'Türkiye'deki boşanma istatistiği neyse benim programıma katılanlarda da öyle' diyerek ünlüler daha çok dikkat çektiği için böyle bir algı oluştuğunu söyledi. İrem Derici ile Rıza Esendemir, Keremcem ile Seda Güven gibi çiftlerin ayrılıkları yıllardır 'Ben Bilmem Eşim Bilir laneti' olarak anılıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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