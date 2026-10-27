Nursema'nın Dönüşünden Sevdam Karadeniz'in Çekilemeyen Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
27 Ekim Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Müge Anlı'daki Handan Hemşire olayı dizi olunca kızı Tansu Ayas'tan dava sinyali veren paylaşımlar geldi.
Evlilik Güzeldir'i ilk bölümden bu yana yöneten Şafak Bal ve Serap Danış diziye veda etti.
Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'yu buluşturan ATV dizisi Bir Hayat Hikayesi'nin adı son anda Evlat olarak değişti.
27 Ekim Salı akşamı Haysiyet, Anne Yarısı, Tuzlu Kahve ve Mehmed: Fetihler Sultanı ekranda.
Müge Anlı'da babasını arayan Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası 18 yıl sonra belli oldu.
Derbi akşamında Uzak Şehir üç listede zirveye çıkarken Altı Üstü İstanbul AB'de 6. sıraya düştü.
Muhtemel Aşk'ın 29 Ekim'de yayınlanması beklenen 20. bölümü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ertelendi.
Tuzlu Kahve'ye konuk olan Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, çizmeleri evden getirdiğini açıkladı.
Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın dönüş hikayesi belli oldu ama seyirci ikna olmadı.
Final kararının geri alınması beklenen Sevdam Karadeniz, 3. bölümünde AB'de 0,79 ile sıfırlı reytinge düştü.
Esra Erol, Var Mısın Yok Musun'da 46 bölümde yaklaşık 35 milyon TL dağıtıldığını açıkladı.
Yalı Çapkını'nın ekibi, Canan Tan'ın töreyle sınanan aşkı anlatan Piraye romanını diziye uyarlıyor.
Reytingleri düşen Evlilik Güzeldir'in final yapacağı iddiasına Birsen Altuntaş'tan yanıt geldi.
Haftalık kanal reytinglerinde Star TV 3,42 puan kaybederek son sıraya düştü.
Başkalarının Hayatı'nda Esra Kızıldoğan ve Sinem Dağ'a aynı anda veda edildi.
Yayındaki 22 dizinin ilk bölüm reytinglerinde Teşkilat 10,10 ile zirvede, Kızılcık Şerbeti sondan 4. sırada.
TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'nın kadrosuna usta oyuncu Olgun Şimşek katıldı.
Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor'da büyük ödül 10 milyon TL'ye çıktı, ekrandaki yarışmaların ödülleri belli oldu.
Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu, final kararı alınan Sevdam Karadeniz üç listede de son sırada kaldı.
Sevdam Karadeniz'in Zeyşan'ı Meltem Akçöl, final bölümünü bile çekemediklerini açıkladı.
Haftanın en güçlü reyting akşamı çarşamba oldu, bir önceki haftaya göre yükselen tek gün de o oldu.
Ben Bilmem Eşim Bilir'den sonra boşanan ünlüler sorulan İlker Ayrık sessiz kalmadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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