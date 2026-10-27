Nursema'nın Dönüşünden Sevdam Karadeniz'in Çekilemeyen Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

ATV'de hem kendi programını hem de Var Mısın Yok Musun'u sunan Esra Erol, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü sunucu, '46 bölüm çektik, 35 milyona yakın para dağıtmışız' diyerek yarışmanın bilançosunu paylaştı. Bu rakam, 2026 sezonu için 5 milyon TL olarak belirlenen büyük ödülün tam 7 katına denk geliyor.