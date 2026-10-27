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Bugün Hangi Diziler Var? 27 Ekim Salı Dizileri Kaçta, Hangi Kanalda?

Bugün Hangi Diziler Var? 27 Ekim Salı Dizileri Kaçta, Hangi Kanalda?

yayın akışı
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 08:26
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Salı akşamı dizi izleyenlerin en yoğun gecelerinden biri. Haysiyet, Anne Yarısı, Tuzlu Kahve ve Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yeni bölümleriyle ekranda. Peki bugün hangi diziler var, hangisi saat kaçta başlıyor? ATV ve Show TV’de dizi yerine ne var? Salı akşamının yayın akışına birlikte bakalım.

İşte detaylar…

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Bugün Hangi Diziler Var?

Bugün Hangi Diziler Var?

Kanal D’de Bugün Hangi Dizi Var?

Kanal D’de bugün Haysiyet var. Dizinin 8. bölümü saat 20.00’de yeni bölümle başlıyor. Fragmanda Simay’ın Tarman ve Karlıova ailelerini bir araya getirdiği dostluk yemeği ve masada yükselen gerilim öne çıkıyor. Doğukan Güngör ile Merih Öztürk’ün başrolde olduğu dizinin ardından 00.15’te Güller ve Günahlar tekrarı yayınlanacak.

NOW’da Bugün Hangi Dizi Var?

NOW’da bugün Anne Yarısı var. Dizinin 6. bölümü saat 20.00’de yeni bölümle başlıyor. Fragmanlarda Meryem’in müdahalesiyle okuldan uzaklaştırılan Zeynep’in Ali’den destek görmesi, Bahar’ın ortaya çıkışı ve Kadir’in Ali’den hesap sorma planı dikkat çekiyor. Gece 23.45’te Yeraltı altyazılı olarak yayınlanacak.

Star TV’de Bugün Hangi Dizi Var?

Star TV’de bugün Tuzlu Kahve var. Dizinin 9. bölümü saat 20.00’de yeni bölümle başlıyor. Hatun’un eve dönüşüyle Aydınoğlu ailesindeki dengelerin değiştiği, Derin ile Elit arasındaki rekabetin sertleştiği bölümde Derin ve Mehmet ailelerini kazanmak için birlikte hareket ediyor.

Bu Akşam Hangi Kanalda Ne Var?

Bu Akşam Hangi Kanalda Ne Var?

Diğer kanallara da göz atalım 👇

TRT 1’de Bugün Hangi Dizi Var?

TRT 1’de bugün Mehmed: Fetihler Sultanı var. Dizi saat 20.00’de ekrana geliyor. Serkan Çayoğlu’nun Fatih Sultan Mehmed’i canlandırdığı dizide Akkoyunlu cephesindeki kriz ve saray içindeki Şehzade Mustafa meselesi öne çıkıyor. Gece 00.15’te Gönül Dağı tekrarı yayınlanacak.

ATV’de Bugün Hangi Program Var?

ATV’de bugün dizi yerine Esra Erol’un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışması var. Program saat 20.00’de ekrana geliyor. Gece 23.40’ta Altı Üstü İstanbul’un 18. bölümü yayınlanacak.

Show TV’de Bugün Hangi Dizi Var?

Show TV’de bugün yeni dizi bölümü yok. Kanal saat 20.00’de Güldür Güldür Show’un tekrar bölümünü yayınlıyor. Gece 23.45’te Gece Hattı canlı yayınla başlıyor.

TV8’de Bugün Hangi Program Var?

TV8’de bugün dizi yerine MasterChef Türkiye yayınlanıyor. Yarışmanın yeni bölümü saat 20.00’de başlayacak.

27 Ekim Salı Dizileri Saat Kaçta Başlıyor?

27 Ekim Salı Dizileri Saat Kaçta Başlıyor?

Bugünün yayın akışı saat sırasıyla şöyle:

20.00 – Haysiyet, 8. bölüm (Kanal D)

20.00 – Anne Yarısı, 6. bölüm (NOW)

20.00 – Tuzlu Kahve, 9. bölüm (Star TV)

20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1)

20.00 – Var Mısın Yok Musun (ATV)

20.00 – Güldür Güldür Show tekrarı (Show TV)

20.00 – MasterChef Türkiye (TV8)

23.40 – Altı Üstü İstanbul, 18. bölüm (ATV)

Yayın akışı kanal tarafından değiştirilebilir. Haysiyet, Anne Yarısı, Tuzlu Kahve ve Mehmed: Fetihler Sultanı her salı akşamı yeni bölümle izleyiciyle buluşuyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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