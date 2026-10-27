Bugün Hangi Diziler Var? 27 Ekim Salı Dizileri Kaçta, Hangi Kanalda?

Kanal D’de Bugün Hangi Dizi Var?

Kanal D’de bugün Haysiyet var. Dizinin 8. bölümü saat 20.00’de yeni bölümle başlıyor. Fragmanda Simay’ın Tarman ve Karlıova ailelerini bir araya getirdiği dostluk yemeği ve masada yükselen gerilim öne çıkıyor. Doğukan Güngör ile Merih Öztürk’ün başrolde olduğu dizinin ardından 00.15’te Güller ve Günahlar tekrarı yayınlanacak.

NOW’da Bugün Hangi Dizi Var?

NOW’da bugün Anne Yarısı var. Dizinin 6. bölümü saat 20.00’de yeni bölümle başlıyor. Fragmanlarda Meryem’in müdahalesiyle okuldan uzaklaştırılan Zeynep’in Ali’den destek görmesi, Bahar’ın ortaya çıkışı ve Kadir’in Ali’den hesap sorma planı dikkat çekiyor. Gece 23.45’te Yeraltı altyazılı olarak yayınlanacak.

Star TV’de Bugün Hangi Dizi Var?

Star TV’de bugün Tuzlu Kahve var. Dizinin 9. bölümü saat 20.00’de yeni bölümle başlıyor. Hatun’un eve dönüşüyle Aydınoğlu ailesindeki dengelerin değiştiği, Derin ile Elit arasındaki rekabetin sertleştiği bölümde Derin ve Mehmet ailelerini kazanmak için birlikte hareket ediyor.