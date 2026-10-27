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TRT Dizisinde Flaş Değişiklik: Yönetmenleri Diziye Veda Etti!

TRT Dizisinde Flaş Değişiklik: Yönetmenleri Diziye Veda Etti!

TRT
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 07:47 Son Güncelleme: 27.10.2026 - 07:49
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Fikret Kuşkan'ın Mesut Bahtiyar'ıyla pazartesi akşamlarının sevilen yapımları arasına giren Evlilik Güzeldir'de kamera arkası hareketlendi. Henüz ilk sezonunun ikinci ayındaki TRT 1 dizisinde, projeyi başından beri yöneten isimler yollarını ayırdı. Koltuğa oturan yeni isimlerden biri ise Yasak Elma izleyicisinin yakından tanıdığı bir imza oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Evlilik Güzeldir, nikah memuru Mesut Bahtiyar ve beş bekar kızının hikâyesiyle 7 Eylül'den beri TRT 1'de.

Evlilik Güzeldir, nikah memuru Mesut Bahtiyar ve beş bekar kızının hikâyesiyle 7 Eylül'den beri TRT 1'de.

Yapımcılığını Zafer Yiğit ve A. Şevki Peker'in üstlendiği, Greative Film imzalı Evlilik Güzeldir, binlerce çifti evlendirmiş rekortmen nikah memuru Mesut Bahtiyar'ın kendi kızlarını bir türlü evlendirememesini konu alıyor. Fikret Kuşkan'ın hayat verdiği Mesut'un etrafında İlayda Alişan, Hande Soral, Gözde Okur, Cansu Savcı ve Nil Sude Albayrak'ın canlandırdığı kızlar toplanırken kadroda Yusuf Çim ve Seçkin Özdemir gibi isimler de yer alıyor.

Kreatif yapımcılığını Hasan Kaçan'ın üstlendiği dizi, 7 Eylül'deki ilk bölümünden bu yana pazartesi akşamlarının iddialı yapımları arasında gösteriliyor ve 19 Ekim'de AB grubunda dördüncü sıraya kadar yükseldi. Sıcak aile hikâyesine bağlanan izleyiciler 26 Ekim akşamı yeni bölümü beklerken, perde arkasından gelen haber gündemin ilk sırasına oturdu.

Şafak Bal ve Serap Danış ayrıldı, Evlilik Güzeldir'in yönetmen koltuğuna iki kadın yönetmen oturdu.

Şafak Bal ve Serap Danış ayrıldı, Evlilik Güzeldir'in yönetmen koltuğuna iki kadın yönetmen oturdu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziyi ilk bölümden bu yana yöneten Şafak Bal ve Serap Danış projeye veda etti; ayrılığın nedenine dair taraflardan henüz bir açıklama gelmedi. Boşalan koltuk ise iki kadın yönetmene emanet edildi.

Adı bir süredir Vahide Perçin'in başrolündeki NOW dizisi Centilmen ile anılan Ece Erdek Koçoğlu, Evlilik Güzeldir ekibine katılarak diziyi Hatice Sağlam'la birlikte yönetecek. Yasak Elma'nın son iki sezonuna imza atan ve Kirli Sepeti ile Baraj gibi yapımlardan tanınan Koçoğlu'nun gelişiyle, Bahtiyar ailesinin hikâyesi önümüzdeki bölümlerde yeni bir gözle izleyicinin karşısına çıkacak.

Evlilik Güzeldir'e konuk olacak dünyaca ünlü yıldızın kim olduğu ise henüz açıklanmadı.

Evlilik Güzeldir'e konuk olacak dünyaca ünlü yıldızın kim olduğu ise henüz açıklanmadı.

Kamera arkasındaki bu değişiklik, dizinin yakında ağırlayacağı sürpriz bir konukla aynı günlere denk geldi. Aynı habere göre güçlü oyuncu kadrosunun ardından konuk oyuncu seçiminde de sınır tanımayan Polat Yağcı, bu kez dünyaca ünlü bir ismi Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

Her hafta farklı bir olay ve konukla ilerleyen Evlilik Güzeldir'e renk katacak yıldızın adı ise şimdilik sır gibi saklanıyor. Yeni yönetmenlerin imzasını taşıyacak bölümlerle birlikte bu sürpriz konuk da pazartesi akşamlarını merakla bekleyen izleyiciler için yeni bir heyecan kaynağı olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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