TRT Dizisinde Flaş Değişiklik: Yönetmenleri Diziye Veda Etti!
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Fikret Kuşkan'ın Mesut Bahtiyar'ıyla pazartesi akşamlarının sevilen yapımları arasına giren Evlilik Güzeldir'de kamera arkası hareketlendi. Henüz ilk sezonunun ikinci ayındaki TRT 1 dizisinde, projeyi başından beri yöneten isimler yollarını ayırdı. Koltuğa oturan yeni isimlerden biri ise Yasak Elma izleyicisinin yakından tanıdığı bir imza oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Evlilik Güzeldir, nikah memuru Mesut Bahtiyar ve beş bekar kızının hikâyesiyle 7 Eylül'den beri TRT 1'de.
Şafak Bal ve Serap Danış ayrıldı, Evlilik Güzeldir'in yönetmen koltuğuna iki kadın yönetmen oturdu.
Evlilik Güzeldir'e konuk olacak dünyaca ünlü yıldızın kim olduğu ise henüz açıklanmadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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