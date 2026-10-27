TRT Dizisinde Flaş Değişiklik: Yönetmenleri Diziye Veda Etti!

Yapımcılığını Zafer Yiğit ve A. Şevki Peker'in üstlendiği, Greative Film imzalı Evlilik Güzeldir, binlerce çifti evlendirmiş rekortmen nikah memuru Mesut Bahtiyar'ın kendi kızlarını bir türlü evlendirememesini konu alıyor. Fikret Kuşkan'ın hayat verdiği Mesut'un etrafında İlayda Alişan, Hande Soral, Gözde Okur, Cansu Savcı ve Nil Sude Albayrak'ın canlandırdığı kızlar toplanırken kadroda Yusuf Çim ve Seçkin Özdemir gibi isimler de yer alıyor.

Kreatif yapımcılığını Hasan Kaçan'ın üstlendiği dizi, 7 Eylül'deki ilk bölümünden bu yana pazartesi akşamlarının iddialı yapımları arasında gösteriliyor ve 19 Ekim'de AB grubunda dördüncü sıraya kadar yükseldi. Sıcak aile hikâyesine bağlanan izleyiciler 26 Ekim akşamı yeni bölümü beklerken, perde arkasından gelen haber gündemin ilk sırasına oturdu.