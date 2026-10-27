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Büyük Ödülünü İkiye Katladı: Ekrandaki Yarışma Programlarında Kim Ne Kadar Kazanıyor, Belli Oldu!

Büyük Ödülünü İkiye Katladı: Ekrandaki Yarışma Programlarında Kim Ne Kadar Kazanıyor, Belli Oldu!

survivor Kim Milyoner Olmak İster MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 17:01
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Ekranlardaki yarışma programları bu sonbahar adeta birbiriyle ödül yarışına girdi ve kazananların cebine girecek rakamlar her geçen hafta biraz daha büyüdü. Bir yanda tek gecede hayat değiştirebilecek milyonluk büyük ödüller, diğer yanda her cuma sahibini bulan para ödülleri ve altın bilezikler izleyicileri ekran başına kilitliyor. Kanal kanal, yarışma yarışma hangi programın kazananına ne kadar ödediği de tek tek ortaya çıktı.

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Kim Milyoner Olmak İster, Cem Öğretir'le başlayan yeni dönemde büyük ödülü 10 milyon TL'ye çıkardı.

Kim Milyoner Olmak İster, Cem Öğretir'le başlayan yeni dönemde büyük ödülü 10 milyon TL'ye çıkardı.

Yıllardır ATV ekranlarının en sevilen bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bu sonbahar hem sunucusunu hem de ödül tablosunu baştan değiştirdi. Oktay Kaynarca'dan sunuculuk koltuğunu devralan Cem Öğretir'le başlayan yeni dönemde, 5 milyon TL olan büyük ödül iki katına çıkarılarak 10 milyon TL'ye yükseltildi.

Yeni formatta soru sayısı da 13'ten 15'e çıktığı için büyük ödüle uzanmak isteyen yarışmacının artık iki soruyu daha doğru bilmesi gerekiyor. Baraj noktaları da yeniden düzenlendi ve yarışmacı 5. soruda 20 bin, 7. soruda 50 bin, 10. soruda ise 300 bin TL'yi garantiye alarak yoluna devam ediyor. 2011'de 1 milyon TL olan büyük ödülün bugün on katına çıkması heyecan yaratsa da rekor rakamın dolar karşılığında o günkü ödülün gerisinde kaldığı da konuşuluyor.

Survivor 2027'de büyük ödül 10 milyon TL, ancak ödülü kaptanlar değil gönüllüler kazanacak.

Survivor 2027'de büyük ödül 10 milyon TL, ancak ödülü kaptanlar değil gönüllüler kazanacak.

Milyoner'in yeni ödülü duyurulduğu gün, 12 Ekim'de, Acun Ilıcalı da Survivor 2027 için aynı rakamı açıklayarak 10 milyon TL'lik büyük ödülü sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni sezonda yarışma iki takım üzerinden ilerleyecek ve daha önce ikişer kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran ile Ogeday Girişken bu takımların kaptanlığını üstlenecek.

Ilıcalı'nın 'Onlar kaptanlık yapacak ama ödülü gönüllülerimiz kazanacak' sözleri, büyük ödülün bu kez tanıdık kaptanlara değil gönüllü yarışmacılara gideceğini gösteriyor. Survivor 2027'nin 1 Ocak 2027'de TV8'de başlaması planlanırken, ödülün hangi koşullarda verileceğine dair ayrıntılı kurallar henüz paylaşılmadı.

Var Mısın Yok Musun'da büyük ödül 5 milyon TL, Esra Erol dağıtılan toplam parayı açıkladı.

Var Mısın Yok Musun'da büyük ödül 5 milyon TL, Esra Erol dağıtılan toplam parayı açıkladı.

Survivor ekranlara dönmek için yeni yılı beklerken, ATV'nin yıllar sonra geri getirdiği Var Mısın Yok Musun haftada üç akşam izleyicisini heyecana boğmaya devam ediyor. Esra Erol'un sunduğu yarışmada kutulardan birinde 5 milyon TL'lik büyük ödül saklanıyor ve yarışmacılar kutuları tek tek açtırırken bankanın teklifini kabul edip etmemek arasında ter döküyor.

Büyük ödülü kapan isim henüz çıkmasa da yarışmanın bugüne kadarki bilançosu oldukça kabarık. Katıldığı bir davette konuşan Esra Erol, '46 bölüm çektik, 35 milyona yakın para dağıtmışız' diyerek yarışmacıların cebine giren toplam paranın büyük ödülün yaklaşık 7 katına ulaştığını açıkladı.

MasterChef'te 5 milyon TL All Star finalinde dağıtıldı, bu sezon ödül oyunları 100 bin TL.

MasterChef'te 5 milyon TL All Star finalinde dağıtıldı, bu sezon ödül oyunları 100 bin TL.

Milyonluk ödüller konuşulurken MasterChef Türkiye'nin adı da sık sık listelere giriyor, ancak 5 milyon TL'lik ödül şu an yayında olan sezona değil All Star sezonuna ait. 18 Ocak 2026'daki Altın Kupa finalinde Hasan'ı geride bırakan Sergen Özen, kupayla birlikte 5 milyon TL'nin de sahibi olmuştu.

TV8'de devam eden yeni sezonda ise yarışmacılar her hafta 100 bin TL'lik ödül oyunlarında kıyasıya mücadele ediyor ve kimi zaman bir hafta önce potada olan isim bile bu ödülü kucaklayabiliyor. Bu sezonun şampiyonunu bekleyen büyük ödülün ne olacağı ise henüz açıklanmadı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi artık 250 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi artık 250 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor.

Büyük finali aylarca beklemek istemeyen yarışmacılar için yemek programlarındaki haftalık ödüller de oldukça cazip. TV8'de hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçen sezon 200 bin TL olan haftalık ödül, yeni sezonda 250 bin TL'ye yükseltildi.

Yarışmacıların birbirlerinin sofralarına verdiği puanlar Zuhal Topal'ın puanıyla birleşiyor ve cuma günü en yüksek puanı toplayan isim haftanın birincisi olarak ödülü alıyor. 12-16 Ekim haftasında Hatice Kudal 30 puanla 250 bin TL'nin sahibi olurken, bir önceki hafta ödül 35 puan toplayan Meryem Hanım'a gitmişti.

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Gelinim Mutfakta'da haftalık finali kazanan gelin, para yerine altın bileziklerle evine dönüyor.

Gelinim Mutfakta'da haftalık finali kazanan gelin, para yerine altın bileziklerle evine dönüyor.

Gündüz kuşağının bir diğer iddialı yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da ise ödüller nakit yerine altınla veriliyor. Kanal D'de gelinlerin kaynanalarından aldığı puanlarla yarıştığı programda günün birincisi çeyrek altın kazanırken, haftalık finalde en yüksek puanı toplayan gelin altın bileziklerin sahibi oluyor.

Bilezik sayısı sezon içinde birkaç kez değişti; yılın başında 10 olan ödül Mayıs ve Haziran'daki finallerde 15 bileziğe çıktı, Eylül'deki finallerde ise yeniden 10 bilezik verildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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