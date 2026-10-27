Büyük Ödülünü İkiye Katladı: Ekrandaki Yarışma Programlarında Kim Ne Kadar Kazanıyor, Belli Oldu!
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Ekranlardaki yarışma programları bu sonbahar adeta birbiriyle ödül yarışına girdi ve kazananların cebine girecek rakamlar her geçen hafta biraz daha büyüdü. Bir yanda tek gecede hayat değiştirebilecek milyonluk büyük ödüller, diğer yanda her cuma sahibini bulan para ödülleri ve altın bilezikler izleyicileri ekran başına kilitliyor. Kanal kanal, yarışma yarışma hangi programın kazananına ne kadar ödediği de tek tek ortaya çıktı.
Kim Milyoner Olmak İster, Cem Öğretir'le başlayan yeni dönemde büyük ödülü 10 milyon TL'ye çıkardı.
Survivor 2027'de büyük ödül 10 milyon TL, ancak ödülü kaptanlar değil gönüllüler kazanacak.
Var Mısın Yok Musun'da büyük ödül 5 milyon TL, Esra Erol dağıtılan toplam parayı açıkladı.
MasterChef'te 5 milyon TL All Star finalinde dağıtıldı, bu sezon ödül oyunları 100 bin TL.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi artık 250 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor.
Gelinim Mutfakta'da haftalık finali kazanan gelin, para yerine altın bileziklerle evine dönüyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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