Büyük Ödülünü İkiye Katladı: Ekrandaki Yarışma Programlarında Kim Ne Kadar Kazanıyor, Belli Oldu!

Yıllardır ATV ekranlarının en sevilen bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bu sonbahar hem sunucusunu hem de ödül tablosunu baştan değiştirdi. Oktay Kaynarca'dan sunuculuk koltuğunu devralan Cem Öğretir'le başlayan yeni dönemde, 5 milyon TL olan büyük ödül iki katına çıkarılarak 10 milyon TL'ye yükseltildi.

Yeni formatta soru sayısı da 13'ten 15'e çıktığı için büyük ödüle uzanmak isteyen yarışmacının artık iki soruyu daha doğru bilmesi gerekiyor. Baraj noktaları da yeniden düzenlendi ve yarışmacı 5. soruda 20 bin, 7. soruda 50 bin, 10. soruda ise 300 bin TL'yi garantiye alarak yoluna devam ediyor. 2011'de 1 milyon TL olan büyük ödülün bugün on katına çıkması heyecan yaratsa da rekor rakamın dolar karşılığında o günkü ödülün gerisinde kaldığı da konuşuluyor.