Müge Anlı'nın Bıraktığı Olaydan Medcezir'in Yeniden Çekilme İhtimaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'nın Bıraktığı Olaydan Medcezir'in Yeniden Çekilme İhtimaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
5 Şubat Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Yeni sezonda birçok dizi ekranda umduğunu bulamadı. Reytinglerde hayal kırıklığı yaratan bir haberde Star TV'den geldi. Sezonda ilk kez seyirciyle buluşan dizinin final yapacağını Birsen Altuntaş duyurdu. Kulis bilgilerini de aktaran Altuntaş, Salı günü yayınlanan dizinin yerine yeni dizi Kral Kaybederse'nin geleceğinin iddia edildiğini açıkladı.
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2. Müge Anlı'ya Habibe, Sebile ve Nebile'nin cesaret gösterip anneleri Nezaket Uyur'un katillerini bulmaları üzerine çıkan 3 genç kız yayına damgasını vurdu. Linde, Betül ve Nurcan anneleri Menekşe Güven'i aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Ancak Müge Anlı bugünkü yayında kızların davranışları ve söylemleri nedeniyle aramaya devam etmenin anlamsız olduğunu söyledi. "Muhtemelen bu son yayınımız olur." diyerek olayı işlemeyeceğini açıkladı.
3. TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı beş sezondur ekranların vazgeçilmezi haline geldi. Dizi takipçilerine sevindiren bir haberimiz var. Kadroya yeni bir sürpriz isim dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre rolü de belli oldu. İşte, sevindiren haber...
4. Ekranların ünlü sunucusu Esra Erol'un geçtiğimiz günlerde gençlik yıllarında dans ettiği bir videosu gündem olmuştu. Esra Erol o anlara kayıtsız kalmadı. Videoyu Instagram hesabından paylaşan ünlü sunucunun yorumu takipçilerini gülümsetti. İşte o paylaşım...
5. NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümünde fragmanda gördüğümüz yangın sahnesi yayınlanmamıştı. Dizinin yapım şirketi söz konusu sahnenin kaldırılması hakkında açıklama yaparken yapımcı Faruk Turgut, o sahnelerin yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında açıklama yaptı.
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6. Prof. Dr. Oytun Erbaş, Mert Başaran ve Türker Akıncı ile birlikte Beyaz TV ekranlarında 'Daha Neler' programına başladı. Programın ilk konuğu Klinik Psikolog Esra Ezmeci oldu. Kadın-erkek ilişkileri hakkında konuşulan programda Oytun Erbaş, özel hayatı hakkında cesur açıklamalarda bulunurken Ezmeci bu sözler karşısında sinirlenerek kendini tutamadı.
7. 2013-2015 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Medcezir, Türk televizyonlarına damga vurmuş bir işti. Dizide Mert Asım'ı canlandıran Taner Ölmez, İbrahim Selim'in programında heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Ölmez, Medcezir'in yeniden çekilmesi için rol arkadaşlarıyla konuştuğunu açıkladı.
8. Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk olan Ahmet Mümtaz Taylan, özel hayatı ve kariyerine dair sorulan sorulara cesur yanıtlar verdi. Taylan, Kızılcık Şerbeti'ndeki Apo yerinde olsaydı tıpkı onun gibi Alev'le olacağını açıkladı. İşte o anlar...
9. Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa'nın ilk tanıtım fragmanı sonunda paylaşıldı. Fragmandaki en dikkat çeken nokta ise başrol İlayda Alişan'ın rolü için tesettüre girmesi oldu. İşte İlayda Alişan'ın tesettürlü hali...
10. Survivor All Star-Gönüllüler'de yeni yarışmacıların da dahil olmasıyla birlikte heyecan giderek arttı. Yarışmada son birkaç gündür olmayan ve durumu merak edilen Ayşe'yle ilgili açıklama sonunda Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı, Ayşe'nin ayağında bir kırık olduğunu dile getirdi.
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11. ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı, salı günkü güçlü rakiplerine rağmen yüksek reytinglerle sezona devam ediyor. Diziyle ilgili aralık ayında ortaya atılan bir iddia dün akşamki bölümde güç kazandı. Dizide Ceylan karakterine hayat veren Yüsra Geyik, aralık ayında hem dizinin resmi hesabını hem de partnerini takipten çıkmıştı. Dün akşamki bölümde ise Ceylan trafik kazasında hayatını kaybetti, Selim ise onu gömdü. Yani bir sürprizle karşılaşmazsak Yüsra Geyik, diziye böylece veda etti!
12. Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın dün akşamki bölümünde hem eğlence dolu hem de duygusal sahneler vardı. Sık sık doğaçlamalara yer verildiği bilinen dizide Bahar ve Timur arasında geçen bir sahne onları da izleyicileri de kahkahaya boğdu.
13. Televizyon tarihinin en güçlü yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nin neredeyse hiçbir sahnesi izleyicinin aklından silinmiyor. Instagram'da @kvefsaneleri sayfasının yaptığı paylaşımda, dizide Pala'nın kaburga dolması yediği restoranı bulunmuş ve restoranın sahibinin oğlu Michelin yıldızlı lokantanın sahibi çıkmış!
14. Ekranların en popüler yarışma programlarıdan biri olan Survivor 2025'te her geçen gün gerilim artıyor. Dün akşam yayınlanan bölümde yeni bir gelişme yaşandı. Acil durum konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı yarışmaya yedeklerden dahil olan isimleri açıkladı. Batuhan Karacakaya, yedeklerden adaya gelen Yiğit Poyraz'ı görünce fena gerildi. Eski defterleri açıp intikam yeminleri eden Batuhan "Göstereceğim ben sana!" diyerek adeta kavga sinyalleri verdi.
15. Show Tv ekranlarının en iddialı dizilerinden Bahar her anıyla konuşulmaya devam ediyor. Dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizideki bir sahne sosyal medyada damga vurdu. Evren ve Bahar'ın sahnede yemek yediği sahnenin yeşil perdede çekildiği üzerine bir tartışma başladı. Bu tartışma devam ederken sahnenin arka planında göze çarpan Kaynarca Metrosu inşaatını görenler bazı mağdurlar da içini dökmeden edemedi.
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16. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine tarihe geçen bir rekora imza atıldı. Hüseyin Yıldırım, 1979 yılından bu yana görmediği kızını aramak için stüdyoya geldi. Müge Anlı ise Hüseyin Bey'in 46 yıldır aradığı kızını yalnızca 10 dakika içerisinde buldu.
17. Dikkat çeken hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranların en iddialı dizilerinden olan Kızıl Goncalar'dan yeni bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye yeni katılan Settar Tanrıöğen'in torunu da geliyor. Dünyaca ünlü 'Homeland' dizisinde rol alan yıldız oyuncu da Kızıl Goncalar kadrosuna 'Selim' olarak dahil oldu.
18. Kanal D'nin en sevilen dizilerinden biri olan İnci Taneleri'nin ilk bölümünden bu yana büyük bir sırra şahit oluyoruz. O da Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ'ın karısını kimin öldürdüğüydü. 6 Şubat Perşembe akşamı yayınlacak yeni bölümle birlikte bu sır perdesi aralanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanını izleyenler katil hakkında pek çok tahminde bulundu.
19. "@ gokhancrk_" adlı bir TikTok kullanıcısı hafta içi sabahlarının en sevilen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına izleyici olarak katıldı. Kız kardeşiyle birlikte Müge Anlı'ya giden genç deneyimlerini aktarırken Prof. Dr. Şevki Sözen ve Avukat Rahmi Özkan'la fotoğraf çektirdi.
20. Kanal D’de ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında bu kez Sinop’ta evinde ölü halde bulunan yaşlı kadının şüpheli ölümü işlendi. Talihsiz kadının kadının kızı canlı yayında şoke eden iddialarla bulunup bunun bir intihar olmadığını söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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