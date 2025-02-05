Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor'da Diskalifiye Olduğu İddia Edilen Ayşe'nin Ayağında Kırık Varmış!
Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor'da Diskalifiye Olduğu İddia Edilen Ayşe'nin Ayağında Kırık Varmış!
Survivor All Star-Gönüllüler'de yeni yarışmacıların da dahil olmasıyla birlikte heyecan giderek arttı. Yarışmada son birkaç gündür olmayan ve durumu merak edilen Ayşe'yle ilgili açıklama sonunda Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı, Ayşe'nin ayağında bir kırık olduğunu dile getirdi.
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Survivor'a yeni yarışmacıların dahil olmasıyla birlikte heyecan giderek arttı. Hatta öyle ki, Acun Ilıcalı "Survivor benim için şimdi başladı" dedi.
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Ancak son zamanlarda adadaki hayatı pek de yolunda gitmeyen Ayşe'yle ilgili bilinmezlik dün akşamki bölüme kadar sürüyordu.
Son birkaç bölümdür ortalıkta görünmeyen Ayşe'ye ne olduğuna dair merak gittikçe artmış ve hatta diskalifiye olduğu iddiaları ortalıkta dolanmaya başlamıştı.
Acun Ilıcalı ilk açıklamayı yaptı ve Ayşe'nin ayağında bir kırık olduğunu, tedavisinin sürdüğünü ancak belirsizliğin devam ettiğini dile getirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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