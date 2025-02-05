onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor'da Diskalifiye Olduğu İddia Edilen Ayşe'nin Ayağında Kırık Varmış!

Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor'da Diskalifiye Olduğu İddia Edilen Ayşe'nin Ayağında Kırık Varmış!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.02.2025 - 08:13

Survivor All Star-Gönüllüler'de yeni yarışmacıların da dahil olmasıyla birlikte heyecan giderek arttı. Yarışmada son birkaç gündür olmayan ve durumu merak edilen Ayşe'yle ilgili açıklama sonunda Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı, Ayşe'nin ayağında bir kırık olduğunu dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'a yeni yarışmacıların dahil olmasıyla birlikte heyecan giderek arttı. Hatta öyle ki, Acun Ilıcalı "Survivor benim için şimdi başladı" dedi.

Survivor'a yeni yarışmacıların dahil olmasıyla birlikte heyecan giderek arttı. Hatta öyle ki, Acun Ilıcalı "Survivor benim için şimdi başladı" dedi.

Ancak son zamanlarda adadaki hayatı pek de yolunda gitmeyen Ayşe'yle ilgili bilinmezlik dün akşamki bölüme kadar sürüyordu.

Ancak son zamanlarda adadaki hayatı pek de yolunda gitmeyen Ayşe'yle ilgili bilinmezlik dün akşamki bölüme kadar sürüyordu.

Son birkaç bölümdür ortalıkta görünmeyen Ayşe'ye ne olduğuna dair merak gittikçe artmış ve hatta diskalifiye olduğu iddiaları ortalıkta dolanmaya başlamıştı.

Son birkaç bölümdür ortalıkta görünmeyen Ayşe'ye ne olduğuna dair merak gittikçe artmış ve hatta diskalifiye olduğu iddiaları ortalıkta dolanmaya başlamıştı.

Acun Ilıcalı ilk açıklamayı yaptı ve Ayşe'nin ayağında bir kırık olduğunu, tedavisinin sürdüğünü ancak belirsizliğin devam ettiğini dile getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın