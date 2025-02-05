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Hastasıyız Böyle Sahnelerin! Bahar Dizisinde Timur ve Bahar Arasında Geçen Doğaçlama Sahne Kahkahaya Boğdu

Hastasıyız Böyle Sahnelerin! Bahar Dizisinde Timur ve Bahar Arasında Geçen Doğaçlama Sahne Kahkahaya Boğdu

Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.02.2025 - 10:31

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın dün akşamki bölümünde hem eğlence dolu hem de duygusal sahneler vardı. Sık sık doğaçlamalara yer verildiği bilinen dizide Bahar ve Timur arasında geçen bir sahne onları da izleyicileri de kahkahaya boğdu.

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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar, doğaçlama sahneleriyle izleyiciyi kırıp geçirmeye devam ediyor.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar, doğaçlama sahneleriyle izleyiciyi kırıp geçirmeye devam ediyor.

"N'oldu cerrahım" sahnesiyle başlayan doğaçlama furyası ikinci sezonda da tüm hızıyla devam ediyor.

"N'oldu cerrahım" sahnesiyle başlayan doğaçlama furyası ikinci sezonda da tüm hızıyla devam ediyor.

Bahar ve Timur arasında geçen bir sahnede, Demet Evgar'ın kendini gülmekten alamaması ve Mehmet Yılmaz Ak'ın da sahneyi bozmadan devam etmesi hem ikisi arasındaki kahkahayı artırdı, hem de izleyiciyi adeta gülme komasına soktu.

Bahar ve Timur arasında geçen bir sahnede, Demet Evgar'ın kendini gülmekten alamaması ve Mehmet Yılmaz Ak'ın da sahneyi bozmadan devam etmesi hem ikisi arasındaki kahkahayı artırdı, hem de izleyiciyi adeta gülme komasına soktu.

O harika sahneyi böyle bırakalım:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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