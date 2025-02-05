Kurtlar Vadisi'nde Pala'nın Kaburga Dolması Yediği Restoran Bulundu!
Kurtlar Vadisi'nde Pala'nın Kaburga Dolması Yediği Restoran Bulundu!
Televizyon tarihinin en güçlü yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nin neredeyse hiçbir sahnesi izleyicinin aklından silinmiyor. Instagram'da @kvefsaneleri sayfasının yaptığı paylaşımda, dizide Pala'nın kaburga dolması yediği restoranı bulunmuş ve restoranın sahibinin oğlu Michelin yıldızlı lokantanın sahibi çıkmış!
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Dizi tarihinin en güçlü yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi, muhtemelen 20 yıl sonra bile aynı şekilde hatırlanacak.
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Özellikle ilk 97 bölümüyle gönüllerde taht kuran Kurtlar Vadisi'nin neredeyse tüm bölümleri, tüm sahneleri hafızalara kazınmış durumda.
Pala'nın kaburga dolması yediği sahne de onlardan yalnızca birisi! Efsaneleşen bu sahnede Pala'nın gittiği restoran merak ediliyordu.
Instagram'da @kvefsaneleri sayfasının yaptığı paylaşımda, mekanla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Meğer mekanın sahibinin oğlu Michelin yıldızlı Mahir Lokantası’nın sahibiymiş!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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