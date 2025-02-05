Hem Partnerini Hem Resmi Hesabı Takipten Çıkmıştı: Yüsra Geyik Bir Gece Masalı'ndan Ayrıldı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı, salı günkü güçlü rakiplerine rağmen yüksek reytinglerle sezona devam ediyor. Diziyle ilgili aralık ayında ortaya atılan bir iddia dün akşamki bölümde güç kazandı. Dizide Ceylan karakterine hayat veren Yüsra Geyik, aralık ayında hem dizinin resmi hesabını hem de partnerini takipten çıkmıştı. Dün akşamki bölümde ise Ceylan trafik kazasında hayatını kaybetti, Selim ise onu gömdü. Yani bir sürprizle karşılaşmazsak Yüsra Geyik, diziye böylece veda etti!