Hem Partnerini Hem Resmi Hesabı Takipten Çıkmıştı: Yüsra Geyik Bir Gece Masalı'ndan Ayrıldı!
Hem Partnerini Hem Resmi Hesabı Takipten Çıkmıştı: Yüsra Geyik Bir Gece Masalı'ndan Ayrıldı!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı, salı günkü güçlü rakiplerine rağmen yüksek reytinglerle sezona devam ediyor. Diziyle ilgili aralık ayında ortaya atılan bir iddia dün akşamki bölümde güç kazandı. Dizide Ceylan karakterine hayat veren Yüsra Geyik, aralık ayında hem dizinin resmi hesabını hem de partnerini takipten çıkmıştı. Dün akşamki bölümde ise Ceylan trafik kazasında hayatını kaybetti, Selim ise onu gömdü. Yani bir sürprizle karşılaşmazsak Yüsra Geyik, diziye böylece veda etti!
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı yüksek reytinglerle sezona devam ediyor.
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Yazgı Coşkun ve Burak Deniz partnerliği çok konuşulan dizide aralık ayından bu yana süregelen bir iddia ortalığı karıştırıyordu.
Aralık ayının başında diziye dahil olan Yüsra Geyik, henüz bir ay geçmeden partneri Eren Vurdem'i ve dizinin resmi hesabını takipten çıkmıştı.
Dün akşam yayınlanan bölümde Ceylan'ın trafik kazasında öldüğü söylendi ve Selim'in sessizce onu gömdüğü bir sahne yayınlandı.
Yüsra Geyik'in böylece sessiz usulca diziden ayrıldığı iddia edildi. Geyik'ten herhangi bir paylaşım gelmedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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