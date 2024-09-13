Müge Anlı'dan Didem Arslan'a Geçtiğimiz Hafta Gündüz Kuşağı Programlarında Yaşanan Olaylar
Müge Anlı'dan Didem Arslan'a Geçtiğimiz Hafta Gündüz Kuşağı Programlarında Yaşanan Olaylar
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Tüm Türkiye'nin olduğu gibi Müge Anlı'nın gündemi de dün dere yatağında ölü bulunan 8 yaşındaki Narin'di. Programı açarken Narin için başsağlığı dileyen Anlı, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Müge Anlı'nın yayınında ortaya çıkan üfürükçü cinayetinde 2 kişi tutuklandı. Ortaya çıkan detaylar herkesi şok etti.
Yayınlarında Narin'in kaybını araştıran ve aileyi yakından görüp tanıyan Didem Arslan Yılmaz'dan sitem dolu paylaşım geldi. Narin'in mezarını paylaşan sunucu, öfkeli olduğunu yazdı.
Didem Arslan Yılmaz, Vazgeçme programında Narin'in kaybını araştırmıştı. Köye gönderdiği muhabiri ikinci gün güvenlik güçlerine takip edildiğini bildirerek şikayetçi olmuş. Bugünkü yayında Arslan, o kişinin itirafçı olduğunu açıkladı.
Esra Erol bugünkü programını Narin'i anarak açtı. Narin'e acıyla veda eden Erol, hemen ardından 12 yaşındaki kız çocuğunun kaybını işlemeye başladı.
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Tüm Türkiye Narin'in katledilmesine derin üzüntü duyarken, konuyu programına taşıyan Didem Arslan Yılmaz bu vahşetin arkasındaki gerçeği bir haber kaynağından öğrendiğini iddia etti.
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında muhabir olarak çalışan Caner Toygar eşiyle beraber dün (9 Eylül) canlı yayındaydı. Eşinin hamile olduğu bilinen Caner'in cinsiyet partisini Esra Erol canlı yayında yaptı.
Didem Arslan Yılmaz’la programında aylardır işlenen 15 yaşındaki Şükür Türkan cinayetinde herhangi bir gelişme yok. Ancak anne ve baba programa katıldıktan sonra sırayla sevgili buldular. Didem Arslan geçtiğimiz günlerde anne Fatma'nın sevgilisi ile fotoğraflarını ortaya çıkardı.
Yayın yasağının kaldırılmasının ardından Narin'le ilgili gelişmeleri Vazgeçme programında aktaran Didem Arslan Yılmaz, dünkü yayınında haber kaynağının Narin'in annesi ve amcası arasında ilişki olduğunu ve küçük kızın onları uygunsuz yakaladığı için öldürüldüğünü söylediğini belirtmişti. Bu haberin ardından Gülben Ergen'in, haber kaynağını sorgulaması üzerine ünlü gazeteci canlı yayında sert çıktı.
Evlilik programlarından tanıdığımız tuhaf dansı ile gündem olan Apaçi Mustafa, Songül Karlı ile Uğur Arslan'ın programında sinir krizi geçirdi. Küfürlerin havada uçuştuğu anların ardından yayın kesildi.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine absürt bir olay yaşandı. Karısının evi terk ettiğini belirten Abdülhalim, sosyal medyada tanıştığı sevgilisi Seher'le karısını aramaya canlı yayına çıkarken adamın sanal jigololuk yaptığı ortaya çıktı.
Narin Güran olayını kaybolduğu andan itibaren programında işleyen Didem Arslan, bugünki yayınında (11 Eylül) Narin'in annesi ve eltisi Maşallah'ın açıklamalarıyla itirafçı Nevzat'ın ifadesini karşılaştırarak büyük bir yalanı ortaya çıkardı.
Son günlerde, Diyarbakır'da aranan 8 yaşındaki Narin cinayetini gündeme getirerek dikkat çeken sunucu Didem Arslan Yılmaz, hakarete uğradığını açıkladı. Yasal haklarını kullanacağını söyleyen Arslan, Lale Özan Arslan'ın yayınında Barbaros Şansal ile hakkında hakaret içerecek şekilde konuştuğunu söyleyerek hesap sordu.
Müge Anlı'ya karısını aramak için sevgilisi ile birlikte gelen ve kadınlarla para karşılığı birliktelik yaşadığını itiraf eden Abdülhalim, dün yayın sonrası sevgilisini kaybetti. Müge Anlı'ya sevgilimi bul, diye yalvardı.
Müge Anlı bugünkü yayınında 25 Nisan’da Mardin Midyat’tan kaybolan 36 yaşındaki iki çocuk babası Tekstilci İsmail Demir'in cenazesinin bulunduğunu açıkladı.
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Narin Güran olayı tüm Türkiye'yi sarsarken olayı başından beri takip eden Didem Arslan, yayın yasağının kalkmasının ardından yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Kaynak belirtmediği için Gülben Ergen'den tepki alan Arslan, programda Ergen'e hukuksal yanıt verdi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akıllara durgunluk veren bir olay işleniyor. Eşinin kendisini para, peynir, asma yaprağı ve turşu karşılığında kadınlara sattığını açıklayan adam, evden kaçan eşini sevgilisiyle aramaya gelmişti. Sosyal medyada çok konuşulan bu olayın detayları hayret ettirdi.
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