Müge Anlı'daki Şok İddiadan Dilber'in Yeni Dansına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'daki Şok İddiadan Dilber'in Yeni Dansına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
18 Nisan Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Dün akşam Survivor All Star 2024'e veda eden yarışmacı Yaman oldu. Giderken arkadaşlarıyla vedalaşan Yaman'ın Damla Can'a sözleri kafa karıştırdı.
Geçtiğimiz hafta Survivor'dan elenen Yiğit Poyraz'ın fotoğrafına yorum yapan sevgilisi Yasmin Erbil sosyal medyada merak uyandırdı. Kullanıcılar "Araları mı bozuk?" diye sordu.
Müge Anlı, Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun aradığı annesini bulduğunu açıkladı. Ve sonrasında olanları anlattı...
Müge Anlı'ya katılan Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun, Uğur Dündar'a babalık davası açan ablası Dilara Gülatan yayına bağlandı.
Müge Anlı'ya çıkan Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, bu kez annesini aramaya başladı. Son zamanlarda kamuoyunun gündemine yerleşen Uğur Dündar'ın babası olduğunu iddia eden ablası Dilara Gülatan da yayındaydı. Programa bağlanan bir izleyici ise Dilara'nın babası hakkında şok iddiada bulundu.
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Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı olduğu anlaşılan Duygu Nebioğlu, bu kez de annesini arıyor. Almanya'da yaşadığı ortaya çıkan Suphiye Orancı, meğer gençliğinde Yeşilçam filmlerinde oynayan bir figüranmış.
Kuruluş Osman dizisindeki Malhun Hatun karakteriyle izlediğimiz Yıldız Çağrı Atiksoy hamileliği sebebiyle diziye veda etti. Tüm ekip ve izleyicilere mesaj yayınlayan Atiksoy'un yazdıkları herkesi duygulandırdı.
NOW ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar tam gaz devam ederken, son bölümde kabus gören Cüneyd'in yanına kuş gelmesi izleyenleri epey şaşırtmıştı. Bu sahnenin bir gönderme olduğu ortaya çıktı.
Cuma akşamlarının rakipsiz dizisi Kızılcık Şerbeti enfes hikâyesiyle reytinglerde ilk sırada yer almaya devam ederken, dizinin Çimen'i Selin Türkmen, kadroya girişinin nasıl manifestle olduğunu açıkladı.
Bir döneme damga vuran Kiralık Aşk yayınlandığı dönem resmen ortalığı yıkıp geçiyordu. Elçin Sangu ve Barış Arduç'un enfes uyumuyla ortaya çıkan dizi yurt dışında da çok rağbet görürken, sonradan çekilen Arapça versiyonu sosyal medyada viral oldu.
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Survivor All Star heyecan ve kaotik olaylarla tam gaz ilerlerken, son bölümde havuzda oynanan oyun gündem oldu. Yarışmacıların baş aşağı şekilde havuzda bekledikleri oyun epey yorucu olurken, Sercan'ın Aleyna'yı sudan çıkarmak için havuza atlaması gündem oldu.
NOW ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti sadık izleyici kitlesiyle ekran yolculuğuna devam ederken, diziden ayrılan bir oyuncu tekrardan kadroya dahil oldu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakterinin pavyon dansı gündemden düşmezken, Ramazan dolayısıyla danslarına ara veren Dilber'in yeni dansına beğeni yağdı.
atv ekranlarında 5 sezondur yayınlanan Kuruluş Osman dizisi her bölümüyle iyi oranlar alırken, bu tarihi dizideki önemli bir hata X kullanıcısı tarafından fark edildi.
Bayram tatilinin arasından diziler ekranlara dönerken bunlardan biri de Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri oldu. Dilber'in yeni dansıyla beğeni toplayan son bölüm viral olurken, bölüm sonunda Azem'in Dilber'i terk ettiği sahne resmen ayakta alkışlandı.
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