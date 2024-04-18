Yasmin Erbil'in Sevgilisi Survivor Poyraz'a Yaptığı Yorum "Araları mı Bozuk?" Diye Düşündürttü
Yasmin Erbil'in Sevgilisi Survivor Poyraz'a Yaptığı Yorum "Araları mı Bozuk?" Diye Düşündürttü
Geçtiğimiz hafta Survivor'dan elenen Yiğit Poyraz'ın fotoğrafına yorum yapan sevgilisi Yasmin Erbil sosyal medyada merak uyandırdı. Kullanıcılar 'Araları mı bozuk?' diye sordu.
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Tv8 ekranlarında yayınlanan, Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor All Star’dan geçtiğimiz hafta elenen isim Yiğit Poyraz olmuştu.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile romantik bir ilişki içinde olan Yiğit Poyraz, bu yılın Survivor yarışmasında en dikkat çeken yarışmacılardan biriydi.
2021 yılında gerçekleşen Survivor yarışmasında, Yiğit Poyraz, İsmail Balaban ile birlikte finale kadar yükselme başarısı göstermişti. Ancak, halkın oylarıyla belirlenen sonuçta İsmail Balaban, yarışmayı kazanarak birinci oldu.
Yiğit Poyraz, sadece Survivor'da gösterdiği performansla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da gündem oldu.
Yasmin Erbil ile yaşadığı aşk, medyanın da yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.
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Sevgilisi Yasmin Erbil'in Yiğit Poyraz'ın fotoğrafına yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.
Yiğit Poyraz 2 gün önce Survivor'daki bir pozunu paylaştı.
Sevgilisi Yasmin Erbil'in ise iki gün önceki fotoğrafa daha yeni yorum yapması dikkat çekti.
Kullanıcıların yorumları şöyleydi:
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