Mehmet Şef'in Tabağıyla Dalga Geçilmesinden Deha'daki Prens Göndermesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Mehmet Şef'in Tabağıyla Dalga Geçilmesinden Deha'daki Prens Göndermesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
23 Eylül Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Geçtiğimiz sezona efsane bir şekilde veda eden Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunun başlamasına yalnızca bir hafta kaldı. Kamera arkasından izleyicilerin yakaladığı görüntülerden Vahit'le evlendirileceği iddia edilen Zeynep, bu kez de peçeyle görüntülendi!
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2. İrem Helvacıoğlu'nun ekranlara döndüğü Karadut dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncunun babası ve ailesiyle toksik bir ilişki içinde olduğu dizide canlandırdığı karakterin annesinin katili olduğu ortaya çıktı!
3. Kızılcık Şerbeti'ne olaylı bir şekilde veda eden Müjde Uzman'ın yeni dizisi Aşk Evlilik Boşanma'daki partneri belli oldu.
4. Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i ünlü oyuncu Halil Ergün, yeni sezonda Güzel Aşklar Diyarı dizisinde canlandırdığı Hakim'i olarak karşımıza çıktı. Geçtiğimiz hafta oyuncuların dizilerde bölüm başı ne kadar ücret aldığının belli olmasının ardından usta oyuncu, Çağatay Ulusoy'un kazancı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
5. Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesinin ardından tutuklanan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'ye adliyeye sevk edilirken çöp poşeti giydirilmişti. SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, katile çöp poşeti giydirilmesine tepki gösterdi.
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6. Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde sorulan atasözüne düşünmeden yanlış cevap veren yarışmacı, Oktay Kaynarca'nın diline düştü.
7. BluTV'de yayınlanan Prens dizisi izleyici tarafından o kadar sevildi ki neredeyse tüm repliklerine hakimiz. Üçüncü sezonunu merakla beklediğimiz dizi sadece bizler tarafından değil, diğer oyuncular tarafından da fazlasıyla seviliyormuş meğer! Sezonun en merakla beklenen yapımlarından biri olan Deha'nın daha ilk bölümünden Prens'e selam çakılması da bunun en büyük kanıtlarından biri...
8. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın sette yaşadığı kazayı anlattığı açıklaması yeniden gündem oldu. Ünlü oyuncu ayağının ucuna atılan molotof ile yanmıştı. Ozan, "Sahneyi kesmediler, kendi çabamla söndürdüm" diye konuşmuştu.
9. İrem Helvacıoğlu ile Şükrü Özyıldız'ın başrollerinde oynadığı Karadut dizisi bu akşam ATV ekranlarında ilk bölümü ile yayınlanacak. Dizinin ilk bölümü öncesi başrollerden paylaşım geldi.
10. Ertan Saban ve Damla Sönmez’in başrolü paylaştığı NOW TV'nin iddialı dizisi Kötü Kan'ın yeni bölümündeki doğum sahnesi izleyiciden tepki çekti. Dizide kadın karakter kocasının sevgilisini doğurttu.
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11. Aras Bulut İynemli, yeni dizisi Deha'da Arda Güler'in gol sevinciyle gönderdiği selamla mest etti.
12. MasterChef'in jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya'nın dünkü programda yaptığı imza tabağı sosyal medyada dalga konusu oldu.
13. Kim Milyoner Olmak İster'e Kenan İmirzalıoğlu'nun ardından Oktay Kaynarca geldi. Kaynarca'nın sunuculuğundaki programda dün akşam eğlenceli anlar yaşandı. Programa katılan yarışmacı, elenmesinin ardından arkadaşlarına selam gönderdi.
14. Esra Erol'un programına katılan Betül, kocası Veysel'in kendisini aldattığını iddia etmişti. Geçtiğimiz sene Veysel'in eşini aldattığı Özge'den olan ikiz bebeklerinden yalnızca birinin babası çıkmıştı. Tıp tarihinde milyonda bir görülen bu vakanın ardından Erol, Veysel'in sokakta ölü bulunduğunu açıkladı. Veysel'in eski eşini aldattığı Özge ise çıkıp açıklama yaptı.
15. Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Güzel Aşklar Diyarı sonunda izleyicisiyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu dizinin ilk bölümü büyük beğeni toplarken, Kırmızıgül'den diziyle ilgili itiraf geldi.
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