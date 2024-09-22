Beren Saat'in Yeni Filmi Gizli Dolap'ta Genç Bir Oyuncunun OnlyFans Konusu İşlenecek!
Beren Saat'in Yeni Filmi Gizli Dolap'ta Genç Bir Oyuncunun OnlyFans Konusu İşlenecek!
Ünlü oyuncu Beren Saat'in yeni filmi Gizli Dolap'ın kadrosu netleşiyor. Yiğit Özşener ve Furkan Andıç'ın da rol alacağı filmde, genç oyuncu Gamze Karaduman OnlyFans hesabı açan Zeyno'yu canlandıracak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Güzel oyuncu Beren Saat, Prime Video’nun OGM Pictures imzalı filmi Gizli Dolap'ta yer alacak.
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Beren Saat'in 'Rengin Alaz' adlı bir gazeteciye hayat vereceği filmde, Yiğit Özşener ve Furkan Andıç da rol alacak.
Ömer dizisinde canlandırdığı Şükran karakteriyle büyük beğeni toplayan Gamze Karaduman, bu kez Zeyno karakterini canlandıracak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, gecekonduda yaşayan ve kamyon şoförü Hamza'yla mutsuz bir evliliği olan Zeyno, monoton hayatına renk katmak ve para kazanmak için OnlyFans hesabı açacak.
Yaptığı paylaşımlar sayesinde de yolu Rengin'le (Beren Saat) kesişecek.
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