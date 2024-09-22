Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Kahkahaya Boğan Kişiler
Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Kahkahaya Boğan Kişiler
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1. Başlıyoruz!
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2. Halit halının dokunduğu yıla gitmek istiyor olabilir...
3. Güzel kelime oyunu:
4. Olur arada öyle şeyler...
5. Çok haklı bir isyan...
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6. Efsane tespit!
7. Ee o kadar yıl gel git kolay değil...
8. Biraz usturuplu sıkınız efendim...
9. Bu doğru...
10. Baba filmi kesilen sahneler...
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11. +1
12. Ha gayret, olacak...
13. Erkekler neden böylesiniz...
14. Eyvah!
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