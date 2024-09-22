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Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Kahkahaya Boğan Kişiler

Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Kahkahaya Boğan Kişiler

Twitter dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 14:31

Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da X/Twitter aleminde paylaşılmış en komik dizi ve sinema tweetlerini sizler için derledik. Keyifli okumalar dileriz.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. Halit halının dokunduğu yıla gitmek istiyor olabilir...

2. Halit halının dokunduğu yıla gitmek istiyor olabilir...
twitter.com

3. Güzel kelime oyunu:

3. Güzel kelime oyunu:
twitter.com

4. Olur arada öyle şeyler...

4. Olur arada öyle şeyler...
twitter.com

5. Çok haklı bir isyan...

5. Çok haklı bir isyan...
twitter.com
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6. Efsane tespit!

6. Efsane tespit!
twitter.com

7. Ee o kadar yıl gel git kolay değil...

7. Ee o kadar yıl gel git kolay değil...
twitter.com

8. Biraz usturuplu sıkınız efendim...

8. Biraz usturuplu sıkınız efendim...
twitter.com

9. Bu doğru...

9. Bu doğru...
twitter.com

10. Baba filmi kesilen sahneler...

10. Baba filmi kesilen sahneler...
twitter.com
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11. +1

11. +1
twitter.com

12. Ha gayret, olacak...

12. Ha gayret, olacak...
twitter.com

13. Erkekler neden böylesiniz...

13. Erkekler neden böylesiniz...
twitter.com

14. Eyvah!

14. Eyvah!
twitter.com

15. Haftaya görüşmek üzere...

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