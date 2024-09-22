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Friends'in İlk Bölümünün Tam 30 Yıl Önce Bugün Yayınlandığını Öğrenince Yaşlı Hissedeceksiniz!

Friends'in İlk Bölümünün Tam 30 Yıl Önce Bugün Yayınlandığını Öğrenince Yaşlı Hissedeceksiniz!

Friends
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 18:12

Gelmiş geçmiş en sevilen sitcomlardan biri olan Friends, sanki bu yıl yayınlanmış gibi popülerliğini koruyor. Bundan 30 yıl önce, tam da bugün yayın hayatına başladığını öğrenince yaşlı hissettiğimiz Friends'i tekrar hatırlayalım!

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Adı geçtiğinde bile mutluluk hissettiren Friends, gelmiş geçmiş en sevilen sitcomlardan biri olma özelliğini koruyor.

Adı geçtiğinde bile mutluluk hissettiren Friends, gelmiş geçmiş en sevilen sitcomlardan biri olma özelliğini koruyor.

Monica, Rachel, Ross, Chandler, Joey ve Phoebe'nin hayatlarına o kadar ortak olduk ki, hepsi adeta aramızdan biri gibi oldular.

Monica, Rachel, Ross, Chandler, Joey ve Phoebe'nin hayatlarına o kadar ortak olduk ki, hepsi adeta aramızdan biri gibi oldular.

Hatta biz bu sevgiyi biraz abarttık ve diziyi tekrar tekrar o kadar çok izledik ki dizinin neredeyse tüm repliklerini ezberledik.

Hatta biz bu sevgiyi biraz abarttık ve diziyi tekrar tekrar o kadar çok izledik ki dizinin neredeyse tüm repliklerini ezberledik.

Dizinin belki de en sevilen karakteri olan Chandler'i canlandıran Matthew Perry'nin ani ölümü hepimizi yasa boğmuştu.

Dizinin belki de en sevilen karakteri olan Chandler'i canlandıran Matthew Perry'nin ani ölümü hepimizi yasa boğmuştu.

Her şeyine bu denli hakim olduğumuz Friends'in bugün doğum günü!

Her şeyine bu denli hakim olduğumuz Friends'in bugün doğum günü!
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Rachel'ın Central Perk'e gelinlikle girmesiyle başlayan hikayenin üstünden tam 30 yıl geçtiğine inanabiliyor musunuz? Resmen yaşlanmışız!

Rachel'ın Central Perk'e gelinlikle girmesiyle başlayan hikayenin üstünden tam 30 yıl geçtiğine inanabiliyor musunuz? Resmen yaşlanmışız!

Tek yaşlı hisseden ve duygulanan biz değildik elbette!

Tek yaşlı hisseden ve duygulanan biz değildik elbette!
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