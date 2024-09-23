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Şerbo'dan Krizli Ayrılışının Ardından Aşk Evlilik Boşanma'da Rol Alacak Müjde Uzman'ın Partneri Belli Oldu!

Şerbo'dan Krizli Ayrılışının Ardından Aşk Evlilik Boşanma'da Rol Alacak Müjde Uzman'ın Partneri Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 00:37

Kızılcık Şerbeti'ne olaylı bir şekilde veda eden Müjde Uzman'ın yeni dizisi Aşk Evlilik Boşanma'daki partneri belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Alev karakteriyle hem sevilen hem de fazlasıyla yerilen Müjde Uzman, geçtiğimiz sezonun sonunda yaptığı paylaşımla çok konuşulmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Alev karakteriyle hem sevilen hem de fazlasıyla yerilen Müjde Uzman, geçtiğimiz sezonun sonunda yaptığı paylaşımla çok konuşulmuştu.

Yorgunluğunu dile getiren ünlü oyuncu tepkilerin odağında kalmış, diziden ayrılmasının netleşmesinin ardından da yapımcı Faruk Turgut "Sorun yaşadık" demişti.

Yorgunluğunu dile getiren ünlü oyuncu tepkilerin odağında kalmış, diziden ayrılmasının netleşmesinin ardından da yapımcı Faruk Turgut "Sorun yaşadık" demişti.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasından sonra NOW TV'nin yeni dizisi Aşk Evlilik Boşanma'da Gaye karakterine hayat verecek ünlü oyuncunun partneri belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasından sonra NOW TV'nin yeni dizisi Aşk Evlilik Boşanma'da Gaye karakterine hayat verecek ünlü oyuncunun partneri belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Müjde Uzman'ın partneri olacak ve Çınar karakterine hayat veren oyuncu Serhat Teoman olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Müjde Uzman'ın partneri olacak ve Çınar karakterine hayat veren oyuncu Serhat Teoman olacak.

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