Mehmet Şef'in Restoranındaki Salata Fiyatından Meryem'in El Hareketine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
20 Mayıs Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Uzak Şehir dizisinin figüran ilanı sosyal medyada yayıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Mehmet Şef'in restoranındaki domates salatasının fiyatı gündem oldu.
3. Kıvanç Tatlıtuğ'un ne zamana kadar projelerde yer almayacağı ve nedeni ortaya çıktı.
4. Deniz Baysal, Teşkilat'a veda edişiyle ilgili itirafta bulundu.
5. Gönül Dağı başrollerinden biri diziye veda ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Müge Anlı'da Mehmet Çetin davasında gelişme yaşandı.
7. Şakir Paşa Ailesi olaylı geçen bir sezonun ardından sezon finali yaptı.
8. Emel Özkızıltaş İşte Benim Stilim'e geri döndü.
9. Survivor'da bir eleme daha gerçekleşti.
10. Eleme sonrasında Meryem'in el hareketi dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Müge Anlı'da bir kez daha tüyleri ürperten bir olay yaşandı.
12. Yalı Çapkını oyuncusu, NOW TV'nin yeni sezon aşiret dizisinin kadrosuna katıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın