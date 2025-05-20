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Mehmet Şef'in Restoranındaki Salata Fiyatından Meryem'in El Hareketine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Mehmet Şef'in Restoranındaki Salata Fiyatından Meryem'in El Hareketine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.05.2025 - 00:38

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

20 Mayıs Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Uzak Şehir dizisinin figüran ilanı sosyal medyada yayıldı.

1. Uzak Şehir dizisinin figüran ilanı sosyal medyada yayıldı.

Sezon finaline iki hafta kala Uzak Şehir'in figüran ilanı sosyal medyada yer aldı. Nikah memurunu canlandıracak figürana dair detaylar 'Kim evleniyor?' diye düşündürdü.

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2. Mehmet Şef'in restoranındaki domates salatasının fiyatı gündem oldu.

2. Mehmet Şef'in restoranındaki domates salatasının fiyatı gündem oldu.

MasterChef jürilerinden Mehmet Şef'e ait bir restorandan paylaşım yapan TikTok kullanıcısı, bazı yemeklere ait fiyatları paylaştı. Domates salatasının fiyatı gündem oldu.

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3. Kıvanç Tatlıtuğ'un ne zamana kadar projelerde yer almayacağı ve nedeni ortaya çıktı.

3. Kıvanç Tatlıtuğ'un ne zamana kadar projelerde yer almayacağı ve nedeni ortaya çıktı.

Gel Konuşalım programına konuk olan Mehmet Üstündağ, 1 seneyi aşkın süredir ekranlarda yer almayan Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Üstündağ, Kıvanç Tatlıtuğ'un ne zamana kadar proje kabul etmeyeceğini açıkladı.

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4. Deniz Baysal, Teşkilat'a veda edişiyle ilgili itirafta bulundu.

4. Deniz Baysal, Teşkilat'a veda edişiyle ilgili itirafta bulundu.

Aybüke Pusat'tan önce Teşkilat'ın başrolü olan Deniz Baysal, üçüncü sezonda diziden ayrılmıştı. 'Hikayesi biten' ünlü oyuncu, vedasının nasıl hissettirdiğini ve ne düşündüğünü anlattı.

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5. Gönül Dağı başrollerinden biri diziye veda ediyor.

5. Gönül Dağı başrollerinden biri diziye veda ediyor.

Dizinin ana kadrosunda yer alan ve 3 başrolden biri olan oyuncu diziye veda ediyor. Oyuncunun bir film projesinde başrol olacağı öğrenildi.

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6. Müge Anlı'da Mehmet Çetin davasında gelişme yaşandı.

6. Müge Anlı'da Mehmet Çetin davasında gelişme yaşandı.

Müge Anlı'da işlenen Mehmet Çetin dosyasıyla ilgili savcılık harekete geçti.  Polis ekipleri Hüseyin ve Fatma'yı gözaltına aldı.

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7. Şakir Paşa Ailesi olaylı geçen bir sezonun ardından sezon finali yaptı.

7. Şakir Paşa Ailesi olaylı geçen bir sezonun ardından sezon finali yaptı.

İkinci sezon yaşanacak zaman atlamasıyla Cevat'ın hapisten çıktığı dönemi izleyeceğiz. Diziye ikinci sezonda dahil olması kesinleşen ve iddia edilen bazı oyuncuları derledik.

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8. Emel Özkızıltaş İşte Benim Stilim'e geri döndü.

8. Emel Özkızıltaş İşte Benim Stilim'e geri döndü.

Seneler sonra yarışmaya yeniden katılan Emel Özkızıltaş değişimiyle gündem oldu. Emel'in seneler içindeki değişimine içeriğimizde yer verdik.

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9. Survivor'da bir eleme daha gerçekleşti.

9. Survivor'da bir eleme daha gerçekleşti.

Büyük finale haftalar kala eleme düellosunda Meryem ve İsmail yarıştı. 19 Mayıs'ta Survivor'da kim elendi?

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10. Eleme sonrasında Meryem'in el hareketi dikkat çekti.

10. Eleme sonrasında Meryem'in el hareketi dikkat çekti.

İsmail'le düelloda karşılaşan Meryem, İsmail'in elenmesinin ardından ona sarılmadı. Yaptığı el hareketi de dikkatlerden kaçmadı.

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11. Müge Anlı'da bir kez daha tüyleri ürperten bir olay yaşandı.

11. Müge Anlı'da bir kez daha tüyleri ürperten bir olay yaşandı.

Müge Anlı'da 11 yıldır kayıp olarak aranan Hüseyin Okumuşoğlu ile ilgili bir gelişme yaşandı. Derin dondurucuda bulunan cesedin Hüseyin Okumuşoğlu’na ait olduğu ortaya çıktı.

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12. Yalı Çapkını oyuncusu, NOW TV'nin yeni sezon aşiret dizisinin kadrosuna katıldı.

12. Yalı Çapkını oyuncusu, NOW TV'nin yeni sezon aşiret dizisinin kadrosuna katıldı.

Dizide Esme karakterini canlandıran oyuncu Sezin Bozacı, yeni dizide de aynı isimli karaktere hayat verecek. Bozacı, dizide geçmişinde büyük bir travması olan yaralı bir kadını canlandıracak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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