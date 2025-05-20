Kim Evleniyor Acaba? Uzak Şehir'in Figüran Oyuncu İlanı Kafaları Karıştırdı
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi sezonun en başarılı yapımı oldu. Rekor üstüne rekor kıran dizi gelecek sezona da yön verdi. Önümüzdeki sezon Uzak Şehir'in etkisi sebebiyle pek çok toprak ve aşiret temalı dizi izleyeceğiz.
Sezon finaline iki hafta kalan diziden bir figüran ilanı sızdı. Nikah memuru aranan dizide kimin evleneceği merak konusu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, sezon boyu büyük bir başarı sergiledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezon finaline iki hafta kala Uzak Şehir'e aranan figüran ilanı sosyal medyaya sızdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın