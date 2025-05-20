Kim Evleniyor Acaba? Uzak Şehir'in Figüran Oyuncu İlanı Kafaları Karıştırdı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi sezonun en başarılı yapımı oldu. Rekor üstüne rekor kıran dizi gelecek sezona da yön verdi. Önümüzdeki sezon Uzak Şehir'in etkisi sebebiyle pek çok toprak ve aşiret temalı dizi izleyeceğiz.

Sezon finaline iki hafta kalan diziden bir figüran ilanı sızdı. Nikah memuru aranan dizide kimin evleneceği merak konusu oldu.