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Kim Evleniyor Acaba? Uzak Şehir'in Figüran Oyuncu İlanı Kafaları Karıştırdı

Kim Evleniyor Acaba? Uzak Şehir'in Figüran Oyuncu İlanı Kafaları Karıştırdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.05.2025 - 19:34

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi sezonun en başarılı yapımı oldu. Rekor üstüne rekor kıran dizi gelecek sezona da yön verdi. Önümüzdeki sezon Uzak Şehir'in etkisi sebebiyle pek çok toprak ve aşiret temalı dizi izleyeceğiz. 

Sezon finaline iki hafta kalan diziden bir figüran ilanı sızdı. Nikah memuru aranan dizide kimin evleneceği merak konusu oldu.

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Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, sezon boyu büyük bir başarı sergiledi.

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, sezon boyu büyük bir başarı sergiledi.

Pek çok kez rekor tazeleyen Uzak Şehir, Kanal D'nin son 15 yılının en çok izlenen yapımı olmayı başardı. İkinci sezon onayını kapması hiç de zor olmayan dizi, gelecek sezon yayınlanacak pek çok dizi için öncü oldu. Yani sayesinde seneye bol bol aşiret ve toprak temalı dizi göreceğiz demektir bu.

Sezon finaline iki hafta kala Uzak Şehir'e aranan figüran ilanı sosyal medyaya sızdı.

Sezon finaline iki hafta kala Uzak Şehir'e aranan figüran ilanı sosyal medyaya sızdı.

Alya ve Cihan önündeki engellerin giderek artması izleyiciyi bir hayli öfkelendirse de diziye olan bağımlılığımızdan hiçbir şey eksilmiyor. Sezon finaline iki hafta kala figüran ilanı da bu sebeple dikkatlerden kaçmadı. Nikah memuru olması için oyuncu aranan dizide kimin evleneceği merak konusu olurken, akıllara İpek karakteriyle Kaya'ya yeni partner olan Çağla Şimşek geldi. Bakalım Kaya, Zerrin'e inat İpek'le evlenecek mi?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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