onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Teşkilat'ın 3. Sezonunda Diziden Ayrılan Eski Başrol Deniz Baysal, Vedasıyla İlgili İtirafta Bulundu!

Teşkilat'ın 3. Sezonunda Diziden Ayrılan Eski Başrol Deniz Baysal, Vedasıyla İlgili İtirafta Bulundu!

Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.05.2025 - 22:08

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, son aylarda en çok konuşulan yapımlardan biri oldu. Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasıyla birlikte gündemden düşmeyen dizi bu kez de eski başrolü Deniz Baysal'ın açıklamalarıyla gündem oldu. Sergen Deveci'nin Daniska Show programına konuk olan ünlü oyuncu, Zehra karakterine hayat verdiği diziden 3. sezonda ayrılışıyla ilgili konuştu.

Kaynak: Daniska Show

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=tA0lH...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, son zamanlarda gündemden pek düşmüyor.

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, son zamanlarda gündemden pek düşmüyor.

Aybüke Pusat'ın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına destek vermesi sebebiyle dizinin kadrosundan çıkarılması büyük bir yankı uyandırmıştı. Başta ünlü oyuncular olmak üzere pek çok insan bu duruma tepki göstermişti. Ancak partneri Tolga Sarıtaş'tan konuya ilişkin hiçbir açıklama gelmemişti.

Dizide de anlaşması gereği iki bölüm için çekim yapan Aybüke Pusat, ölüm sahnesi bile yazılmadan Neslihan karakterine veda etmişti.

Diziden ilk ayrılan başrol Aybüke Pusat değildi. Teşkilat'ın 3. sezonunda Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal diziye veda etmişti.

Diziden ilk ayrılan başrol Aybüke Pusat değildi. Teşkilat'ın 3. sezonunda Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal diziye veda etmişti.

Teşkilat'ın 3. sezonunun finalinde diziye veda eden Deniz Baysal, Sergen Deveci'nin Daniska Show adlı programına katıldı. Deveci'nin sorularını yanıtlayan Baysal, 5. sezonuyla devam eden Teşkilat'ın 3. sezonunda ayrılmanın nasıl bir duygu olduğuna dair açıklama yaptı.

Sergen Deveci'nin "3 sezon bu işi götürüyorsun, 4'te bu işin devam etmesi ağırına gitmiyor mu?" sorusuna Deniz Baysal, "Tüm samimiyetimle söylüyorum gıcık oluyor insan, bir sinirleniyor..." dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın