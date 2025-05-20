Teşkilat'ın 3. Sezonunda Diziden Ayrılan Eski Başrol Deniz Baysal, Vedasıyla İlgili İtirafta Bulundu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=tA0lH...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, son aylarda en çok konuşulan yapımlardan biri oldu. Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasıyla birlikte gündemden düşmeyen dizi bu kez de eski başrolü Deniz Baysal'ın açıklamalarıyla gündem oldu. Sergen Deveci'nin Daniska Show programına konuk olan ünlü oyuncu, Zehra karakterine hayat verdiği diziden 3. sezonda ayrılışıyla ilgili konuştu.
Kaynak: Daniska Show
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TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, son zamanlarda gündemden pek düşmüyor.
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Diziden ilk ayrılan başrol Aybüke Pusat değildi. Teşkilat'ın 3. sezonunda Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal diziye veda etmişti.
Sergen Deveci'nin "3 sezon bu işi götürüyorsun, 4'te bu işin devam etmesi ağırına gitmiyor mu?" sorusuna Deniz Baysal, "Tüm samimiyetimle söylüyorum gıcık oluyor insan, bir sinirleniyor..." dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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