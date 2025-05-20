Teşkilat'ın 3. Sezonunda Diziden Ayrılan Eski Başrol Deniz Baysal, Vedasıyla İlgili İtirafta Bulundu!

Aybüke Pusat'ın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına destek vermesi sebebiyle dizinin kadrosundan çıkarılması büyük bir yankı uyandırmıştı. Başta ünlü oyuncular olmak üzere pek çok insan bu duruma tepki göstermişti. Ancak partneri Tolga Sarıtaş'tan konuya ilişkin hiçbir açıklama gelmemişti.

Dizide de anlaşması gereği iki bölüm için çekim yapan Aybüke Pusat, ölüm sahnesi bile yazılmadan Neslihan karakterine veda etmişti.