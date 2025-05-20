Şok Ayrılık: Gönül Dağı'nın Başrollerinden Biri 5 Yıl Sonra Diziye Veda Ediyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, bir değişiklik olmazsa 6. sezonuyla da önümüzdeki yıl izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri olan fenomen dizi, reytinglerde de zirvede yer almayı başarıyor. Ancak dizide beklenmedik bir ayrılık izleyiciyi bekliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin üç erkek başrolünden biri sezon sonunda diziden ayrılıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor.
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Ancak sezon sonunda Gönül Dağı sevenlerini bir veda bekliyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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