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Şok Ayrılık: Gönül Dağı'nın Başrollerinden Biri 5 Yıl Sonra Diziye Veda Ediyor!

Şok Ayrılık: Gönül Dağı'nın Başrollerinden Biri 5 Yıl Sonra Diziye Veda Ediyor!

Gönül Dağı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.05.2025 - 21:06

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, bir değişiklik olmazsa 6. sezonuyla da önümüzdeki yıl izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri olan fenomen dizi, reytinglerde de zirvede yer almayı başarıyor. Ancak dizide beklenmedik bir ayrılık izleyiciyi bekliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin üç erkek başrolünden biri sezon sonunda diziden ayrılıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor.

Büyük bir ilgiyle izlenen dizi çoğunlukla reytinglerde zirvede yer almayı başarıyor. Bu başarısıyla da 5. sezonunu geride bırakmak üzere olan Gönül Dağı, 6. sezonuyla gelecek yıl da izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ancak sezon sonunda Gönül Dağı sevenlerini bir veda bekliyor.

Ancak sezon sonunda Gönül Dağı sevenlerini bir veda bekliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre,  Berk Atan ve Semih Ertürk’le başrolü paylaşan Cihat Süvarioğlu sezon sonunda diziden ayrılıyor. Gönül Dağı'nda Ramazan karakterine hayat veren sevilen oyuncu bu yaz bağımsız bir sinema filminde de başrol oynayacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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