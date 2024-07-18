Mehmet Şef'in Aylık Kazancından Survivor Özgür'ün Turabi İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Mehmet Şef'in Aylık Kazancından Survivor Özgür'ün Turabi İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
18 Temmuz Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor All Star'ın yaşı en büyük olmasına rağmen en iddialı yarışmacılarından biri olmayı başaran Özgür Tetik, yarışmada Turabi'yle yaşadığı tartışmanın detaylarını anlattı!
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2. MasterChef Türkiye'de ana kadronun belirlenmesi için gereken ikinci grup geldi. İkinci gruptan seçilen ilk ve toplamda 6. yarışmacı kim oldu?
3. MasterChef Türkiye'nin yeni sezon ana kadrosuna katılmaya hak kazanan yarışmacılardan biri Onur Üresin oldu. Buyurun 16 yaşından beri aşçılıkla ilgilenen Üresin'i yakından tanıyalım!
4. Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri öyle çok sevildi ki hayranları her hafta onun fotoğraflarından "Hayırlı Cumalar" mesajı paylaşıyor. Sizler için yapılmış tüm Cüneyd Efendi'li postları derledik!
5. Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da sık sık değişen sunucu bir kez daha değişti! Nursel Ergin'in ailesine vakit ayırmak için ayrıldığı programın yeni sunucusu belli oldu.
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6. Bülent Ersoy'un program makyörüyle ilgili şok iddialarının ve programı bırakmasının ardından yepyeni bir kaosumuz oldu. Yeni bölümü iptal edilen Dünya Güzellerim'in yayından kaldırıldığı iddia edildi!
7. Yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak ve Mahsun Kırmızıgül ile Fatih Aksoy'un yapımcılığını üstlendiği Güzel Aşklar Diyarı'na güçlü başrol oyuncuları geliyor!
8. Müge Anlı'da araştırılan Nevrigül Alan cinayetinde arka planda neler oluyor, merak konusu. ATV'de paylaşılan haberde, olayla ilgili son gelişmeler aktarıldı. Nevrigül'ün kardeşi Nazmiye'nin TikTok paylaşımı dikkat çekti. İşte detaylar...
9. Survivor'ın en olaylı yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'yı hepiniz bilirsiniz. İlk sezonlarda yer alan Taner'i ve ardından da yakın arkadaşı Yasin Obuz'u Acun Ilıcalı sayesinde tanırken, Yasin Obuz bu arkadaşlığın nasıl başladığını ilk kez anlattı.
10. Gülse Birsel'in kaleminden çıkan enfes dizi Yalan Dünya erken finaliyle herkesi üzse de en azından mutlu sonla bitmişti. Herkesin mutlu olduğu final izleyiciyi tatmin etse de bir izleyicinin ortaya attığı teori kafaları karıştırdı.
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11. 2007 yılında yayınlanan "Hepsi 1" dizisinin bir sahnesi TikTok'ta gündem oldu. Arkadaşlarının eşcinsel olduğunu öğrenen Hepsi grubunun tepkisi dikkat çekti.
12. Geçtiğimiz ay Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Mehmet Yalçınkaya'nın açıklamaları gündem oldu. Mehmet Şef'e restoranlarından kazancını soran Altaylı'nın aldığı cevap: "Zarardayım" oldu.
13. Biz Tüm Survivor çekimlerinin Dominik'te yapıldığını sanıyorduk ancak geçtiğimiz günlerde Bartın'da Survivor çekimleri yapıldığını gördük. Şimdi de Survivor'ın ülkemizde farklı illerde de yapılacağı söylendi.
14. Yüksek reytingler bir televizyon dizisine para kazandırır mı? Eğer bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız, fenomen set çalışanı Yener Yalçın bu konuya açıklık getirdi.
15. MasterChef Türkiye'de ana kadro heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Kadroya seçilen yarışmacıların özel hayatı ise merak konusu oluyor. Peki MasterChef Türkiye'de ikinci sıradan ana kadroya seçilen Hakan Dündar kim? Nereli ve neden bu yarışmaya katıldı? Tüm bu soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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16. MasterChef 2024 tüm hızıyla başlarken, yarışma reytingleri her bölüm altüst ediyor. MasterChef'in bu başarısı Mehmet Şef'in gözünden kaçmazken, sevilen jüri izleyicilere teşekkür mesajı yayınladı.
17. MasterChef Türkiye'nin 15 Temmuz tarihli bölümünde yarışmacılar ana kadroya girmek için yarıştı. En güzel ıspanaklı kol böreğini yapan kişi Ümmühan oldu ve önlüğü kaptı. Peki, başarısıyla dikkat çeken Ümmühan Ünavcı kimdir, işte özel hayatından detaylar...
18. MasterChef 2024 kadrosu yavaş yavaş şekillenirken, hırsıyla daha şimdiden göz korkutan Deniz Yılmaz'ı yakın çerçeveye aldık. Ana kadroya 5. sıradan giren Deniz Yılmaz'ı buyurun sizlerle beraber tanıyalım!
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