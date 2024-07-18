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Yine Zirvede: MasterChef'in Reyting Başarısına Mehmet Şef Sessiz Kalamadı!

Yine Zirvede: MasterChef'in Reyting Başarısına Mehmet Şef Sessiz Kalamadı!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 12:08

MasterChef 2024 tüm hızıyla başlarken, yarışma reytingleri her bölüm altüst ediyor. MasterChef'in bu başarısı Mehmet Şef'in gözünden kaçmazken, sevilen jüri izleyicilere teşekkür mesajı yayınladı.

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MasterChef 2024 enfes bir başlangıç yaparak reytingleri altüst ediyor.

MasterChef 2024 enfes bir başlangıç yaparak reytingleri altüst ediyor.

MasterChef'te şu an hala ana kadro için yarışmacı seçmeleri devam ederken, sevilen yarışma şimdiden enfes oranlar almaya başladı.

MasterChef'te şu an hala ana kadro için yarışmacı seçmeleri devam ederken, sevilen yarışma şimdiden enfes oranlar almaya başladı.

Ana kadronun kıran kırana yarışına kadar reytinglerde haftalardır 1. olan MasterChef'in izlenme oranları her geçen gün artarken, söz konusu başarıya jüri üyesi Mehmet Şef'ten çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Ana kadronun kıran kırana yarışına kadar reytinglerde haftalardır 1. olan MasterChef'in izlenme oranları her geçen gün artarken, söz konusu başarıya jüri üyesi Mehmet Şef'ten çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

MasterChef'in her gün 1. olmasından dolayı izleyicilere teşekkür eden Mehmet Şef, yaptığı paylaşımla bu başarıya sessiz kalmadı.

MasterChef'in her gün 1. olmasından dolayı izleyicilere teşekkür eden Mehmet Şef, yaptığı paylaşımla bu başarıya sessiz kalmadı.

İşte Mehmet Şef'in MasterChef paylaşımı:

İşte Mehmet Şef'in MasterChef paylaşımı:
twitter.com

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Zafer Yurt

Ne yazikki eğitici kültürel programlara hasret kalacağız

Bahadır Btr

Vallaha kim izliyo bunu