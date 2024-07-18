Yine Zirvede: MasterChef'in Reyting Başarısına Mehmet Şef Sessiz Kalamadı!
Yine Zirvede: MasterChef'in Reyting Başarısına Mehmet Şef Sessiz Kalamadı!
MasterChef 2024 tüm hızıyla başlarken, yarışma reytingleri her bölüm altüst ediyor. MasterChef'in bu başarısı Mehmet Şef'in gözünden kaçmazken, sevilen jüri izleyicilere teşekkür mesajı yayınladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef 2024 enfes bir başlangıç yaparak reytingleri altüst ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'te şu an hala ana kadro için yarışmacı seçmeleri devam ederken, sevilen yarışma şimdiden enfes oranlar almaya başladı.
Ana kadronun kıran kırana yarışına kadar reytinglerde haftalardır 1. olan MasterChef'in izlenme oranları her geçen gün artarken, söz konusu başarıya jüri üyesi Mehmet Şef'ten çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
MasterChef'in her gün 1. olmasından dolayı izleyicilere teşekkür eden Mehmet Şef, yaptığı paylaşımla bu başarıya sessiz kalmadı.
İşte Mehmet Şef'in MasterChef paylaşımı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Ne yazikki eğitici kültürel programlara hasret kalacağız
Vallaha kim izliyo bunu