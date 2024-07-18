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En Son Bartın'da Çekilmişti! Survivor Çekimleri Türkiye'de Başka İllerde de Yapılacak!

En Son Bartın'da Çekilmişti! Survivor Çekimleri Türkiye'de Başka İllerde de Yapılacak!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 13:06

Biz Tüm Survivor çekimlerinin Dominik'te yapıldığını sanıyorduk ancak geçtiğimiz günlerde Bartın'da Survivor çekimleri yapıldığını gördük. Şimdi de Survivor'ın ülkemizde farklı illerde de yapılacağı söylendi.

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Büyük bir keyif ve heyecanla takip ettiğimiz Survivor programının bir All Star sezonunu daha tamamladık.

Büyük bir keyif ve heyecanla takip ettiğimiz Survivor programının bir All Star sezonunu daha tamamladık.

Popüler yarışma programı, Acun Medya tarafından sadece Türkiye için değil, aynı zamanda Meksika, Romanya ve Yunanistan gibi ülkeler için de düzenleniyor.

Popüler yarışma programı, Acun Medya tarafından sadece Türkiye için değil, aynı zamanda Meksika, Romanya ve Yunanistan gibi ülkeler için de düzenleniyor.

Survivor programlarının çekimlerinin genellikle, Türkiye versiyonunda olduğu gibi, Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildiğini düşünüyorduk ancak gerçek öyle değilmiş.

Survivor programlarının çekimlerinin genellikle, Türkiye versiyonunda olduğu gibi, Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildiğini düşünüyorduk ancak gerçek öyle değilmiş.

Survivor Meksika'nın da denilebileceği La Isla programının ikinci sezon çekimlerinin Türkiye'nin Bartın ilinde gerçekleştirileceğini öğrenmiştik.

Survivor Meksika'nın da denilebileceği La Isla programının ikinci sezon çekimlerinin Türkiye'nin Bartın ilinde gerçekleştirileceğini öğrenmiştik.

Başka bir haberi ise duyurmaktan çok heyecanlıyız çünkü Yunanistan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen çekimlerin çeşitli illerde de devam etmesi bekleniyor.

Başka bir haberi ise duyurmaktan çok heyecanlıyız çünkü Yunanistan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen çekimlerin çeşitli illerde de devam etmesi bekleniyor.
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Bu demek oluyor ki ülkemizde farklı illerde Survivor çekimleri olacak! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Bu demek oluyor ki ülkemizde farklı illerde Survivor çekimleri olacak! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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