En Son Bartın'da Çekilmişti! Survivor Çekimleri Türkiye'de Başka İllerde de Yapılacak!
En Son Bartın'da Çekilmişti! Survivor Çekimleri Türkiye'de Başka İllerde de Yapılacak!
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Büyük bir keyif ve heyecanla takip ettiğimiz Survivor programının bir All Star sezonunu daha tamamladık.
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Popüler yarışma programı, Acun Medya tarafından sadece Türkiye için değil, aynı zamanda Meksika, Romanya ve Yunanistan gibi ülkeler için de düzenleniyor.
Survivor programlarının çekimlerinin genellikle, Türkiye versiyonunda olduğu gibi, Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildiğini düşünüyorduk ancak gerçek öyle değilmiş.
Survivor Meksika'nın da denilebileceği La Isla programının ikinci sezon çekimlerinin Türkiye'nin Bartın ilinde gerçekleştirileceğini öğrenmiştik.
Başka bir haberi ise duyurmaktan çok heyecanlıyız çünkü Yunanistan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen çekimlerin çeşitli illerde de devam etmesi bekleniyor.
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Bu demek oluyor ki ülkemizde farklı illerde Survivor çekimleri olacak! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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