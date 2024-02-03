MasterChef Yarışmacısının Cinsellik İtirafından RTÜK'ün Güldür Güldür Kararına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef Yarışmacısının Cinsellik İtirafından RTÜK'ün Güldür Güldür Kararına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
3 Şubat Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Doğa'nı Fatih itirafı damgasını vurdu. Fatih'in 'Tamam mı devam mı?' sorusu karşısında Fatih'e aşık olduğunu anlayan Doğa'nın itirafı izleyicileri sinir etti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Güldür Güldür Show'daki bir skeçte yer alan gazilerle ilgili ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.
Güldür Güldür Show'daki bir skeçte yer alan gazilerle ilgili ifadeler sosyal medyada tepki çekerken, RTÜK programla ilgili inceleme başlattığını duyurmuştu. Güldür Güldür Show olay hakkında açıklama yaptı.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Fatih ve Doğa'nın boşanma kararı damga vurdu. Fatih'i sevdiğini itiraf eden ve onu affeden Doğa'nın evden taşınmak istemesi üzerine Fatih'in ana kuzusu kimliğiyle karşılaştığımız o anlar izleyicilerden tepki gördü.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine sosyal medyadan binlerce yorum aldı. Doğa'nın Fatih için ağlamasından tutun da Metehan'ın milf sevdasına düşmesine kadar Kızılcık Şerbeti yine izleyicileri epey şaşırttı.
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Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekranlara gelirken, bölüm sonrası yayınlanan fragman izleyicileri epey heyecanlandırdı. Haftalardır ayrı olan Kıvılcım ve Ömer çiftinin barıştığını izlediğimiz fragman bayram havası yaratırken haliyle yorumlar da gecikmedi.
Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak Yandaki Oda dizisinden ilk görüntüler geldi! OGM Pictures imzalı yeni dizinin dikkat çeken oyuncu kadrosu okuma provasında bir araya geldi! Peki, Yandaki Oda dizisinin oyuncuları kimler?
Olayların bitmediği Survivor All Star 2024'te yine heyecan dolu bir bölüm bizi bekliyor. En eski Survivor şampiyonlarından Nihat Altınkaya'nın geri döndüğü fragmanda Nihat'ın gelir gelmez sakatlanması herkesi şaşırttı.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine izleyenlere şok üstüne şok yaşatıyor. Metahan'ın bir kadının kayıp cüzdanını bulmasıyla başlayan olaylar zincirinde kendisinden yaşça çok büyük bir kadınla karşılaşması ve görür görmez tutulması Şerbo'ya milf sevdasını dahil etti.
İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Dilber karakteriyle ortalığı kasıp kavuran Hazar Ergüçlü son bölümde yeniden dikkatleri üzerine topladı. Mutfakta yemek yaparken "Kalbimi Kırıyorlar Anne" şarkısını seslendiren güzel oyuncuya gelen yorumlar aldı başını yürüdü.
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Survivor All Star 2024 kaostan geçilmezken dışarıda da durum bundan farksız. Yarışmacılardan Yunus Emre'nin eşi Beria'nın yarışma hakkındaki beğenileri dikkatlerden kaçmazken, özellikle bir yarışmacı hakkındaki olumsuz yorumları beğenmesi "Kocasını kıskanıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.
Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Gaddar'ın son bölümüne Dağhan karakterinin sahnesi damga vurdu. Sırtından bıçaklanan Dağhan'ın sanki sinek ısırmış gibi tavırları goygoy malzemesi oldu.
MasterChef 2021 sezonuna sempatikliğiyle damga vuran Tunahan Ak, Öykü Dörter ve Aslı Sever'in YouTube'da yayınladığı Toksik İlişkiler programına konuk oldu. Bu programda Tunahan cinsellik ve yatak odası hakkında birbirinden acayip itiraflarda bulundu!
Yalı Çapkını'nın son bölümü yine epey kafa karıştırıcı anları ekrana taşıdı. Pelin olayının ne zaman patlayacağı merakla beklenirken, üst üste binen olayların artık çözülmesini arzuladığımız dizide Seyran'a yeni bir partner geldi.
Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in annesi Gülgün'ü canlandıran ünlü oyuncu Gözde Kansu'nun eski hali gündem oldu. Kansu, duru güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.
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Kanal D'nin yeni reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri tam gaz devam ederken, Birsen Altuntaş popüler diziyi en çok izleyen şehirleri açıkladı.
Dizi ve filmlerle ilgili merak edilenleri anlatan TikTok fenomeni set çalışanı dizilerin her hafta nasıl yetiştiğini anlattı.
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