Dilber'i En Çok Hangi Şehir Sevmiş? İnci Taneleri'ni En Çok İzleyen Şehirler Belli Oldu
Dilber'i En Çok Hangi Şehir Sevmiş? İnci Taneleri'ni En Çok İzleyen Şehirler Belli Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
Kanal D'nin yeni reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri tam gaz devam ederken, Birsen Altuntaş popüler diziyi en çok izleyen şehirleri açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi kanalı yeni reyting canavarı oldu desek yanılmış olmayız.
Özellikle Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyondaki dansıyla ilgi geçen dizinin reytingleri her yeni bölüm daha da artarken, Birsen Altuntaş İnci Taneleri'nin en çok izlendiği şehirleri açıkladı.
Altuntaş'ın haberine göre dizinin en çok İzmir’de, ikinci sırada Ankara’da izlendiği ortaya çıktı.
İnci Taneleri, İzmir’de 16,16 reyting ve 32,5 izlenme oranı, Ankara’da 15,38 reyting ve 35,57 izlenme oranına, İç Anadolu’da 13.91 reyting ve 31.78 izlenme oranına ulaştı.
Dizinin en az Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde izlendiği açıklandı.
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