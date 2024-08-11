MasterChef Deniz'in Ağır Sözlerinden Kısmetse Olur Ayça'nın Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef Deniz'in Ağır Sözlerinden Kısmetse Olur Ayça'nın Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
11 Ağustos Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kısmetse Olur'un ikinci sezonundan tanıdığımız Ayça Beğen, kısa sürede programın yıldızı haline gelmişti. O günden beri hayatlarımızda yer alan ve tanınır hale gelen Ayça, aldığı kilolar ve estetikleriyle adeta başka birine dönüşmüş!
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2. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 200 Bin TL değerindeki Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi sorusuna bir anda cevap veren yarışmacı kısa çaplı şok etkisi yarattı.
3. MasterChef Türkiye'de sezonun ilk eleme oyunu gerçekleşti. Birbirinden sürpriz isimlerin son dörde kaldığı MasterChef'te bu hafta kim elendi?
4. MasterChef Türkiye'de sezonun daha başında olmamıza rağmen tepki çeken isimlerden biri olan Deniz, sözleriyle Ayşe'nin ağlamasına neden olmuştu. Bu olayın ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla MasterChef izleyicisini kızdıran Deniz'e Ayşe'den cevap gecikmedi!
5. Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın kadrosuna yeni oyuncuların dahil olmasının yanı sıra vedalar da konuşuluyor. Diziye geçtiğimiz sezonda dahil olan ve partner olarak rol alan iki oyuncu birden Arka Sokaklar'a veda etti.
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6. Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'yla reklam aşkı yaşadığı iddialarına "mahalle" üzerinden cevap verdi.
7. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgil yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
8. MasterChef'te Muratcan'ın Beyza'ya attığı bakışları yakalayan izleyici sosyal medyada ikilinin o hallerine yorum üstüne yorum yazdı. Daha önce Beyza ve Onur'un birbirine yakıştıran izleyici şimdi de Muratcan ve Beyaz çiftini çok beğendi.
9. Eşi ve ailesine yeteri kadar zaman ayıramadığını söyleyen Aslı Hünel, Gelin Evi'nden ayrılıp Gelinim Mutfakta programına geçmişti. Gelin Evi'nin yeni sunucusu belli oldu.
10. Son olarak Bahar dizisinde izlediğimiz Bennu Yıldırımlar, Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW Tv'nin yeni dizisinde oynayacak.
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11. MasterChef'in ana kadrosuna 8'inci olarak giren Alper Öztamur, dünkü yayında kız arkadaşına duygularını haykırdı. O anlar diğer yarışmacılardan büyük alkış aldı.
12. Masterchef Türkiye 2024’te ilk hafta veda eden ismi öğrenmek için bu akşam ekranlara gelecek bölüm heyecanla bekleniyor. Ancak sosyal medyada dolaşan haberlere göre bu akşam elenecek isim çoktan belli oldu. Peki o hangi yarışmacı olacak?
13. Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları üçüncülük maçında 3-1'lik skorla Brezilya'ya mağlup oldu. Maçın ardından gelen reyting sonuçlarını Sina Koloğlu değerlendirdi. Sonuç ne, derseniz hüsran...
14. Show TV ekranlarında yayılnanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programının canlı yayın tarihi belli oldu. Sevenleri için güzel haberi verelim: Sayılı gün kaldı!
15. MasterChef'in son bölümünde kaptanlık dolayısıyla Ayşe'nin üstüne giden Deniz, yarışmacıyı ağlatmıştı. Bu anların ardından sosyal medyada Ayşe'ye hakaret eden bir yazıyı paylaşması dikkat çekti.
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