Tanıyamadık! Kısmetse Olur'un Kraliçesi Ayça Beğen'in Değişimi Hayret Ettirdi!

Kısmetse Olur'un ikinci sezonundan tanıdığımız Ayça Beğen, kısa sürede programın yıldızı haline gelmişti. O günden beri hayatlarımızda yer alan ve tanınır hale gelen Ayça, aldığı kilolar ve estetikleriyle adeta başka birine dönüşmüş!