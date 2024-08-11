Tanıyamadık! Kısmetse Olur'un Kraliçesi Ayça Beğen'in Değişimi Hayret Ettirdi!
Tanıyamadık! Kısmetse Olur'un Kraliçesi Ayça Beğen'in Değişimi Hayret Ettirdi!
Kaynak: https://x.com/yasinozbek_/status/1822...
Kısmetse Olur'un ikinci sezonundan tanıdığımız Ayça Beğen, kısa sürede programın yıldızı haline gelmişti. O günden beri hayatlarımızda yer alan ve tanınır hale gelen Ayça, aldığı kilolar ve estetikleriyle adeta başka birine dönüşmüş!
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Evlilik programlarının hit olduğu dönemde güne açan çiçek gibi ekranlara doğan Kısmetse Olur, kısa sürede milyonlarca izleyiciyi ekrana bağlamayı başarmıştı.
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Kavgası ve kaosu eksik olmayan program, diğer tüm evlilik programları gibi RTÜK radarına takılmış ve bir süre sonra yayından kaldırılmıştı.
Ancak yayınlandığı süre yepyeni karakterlerin hayatımıza katılmasını sağlamaya yetti de arttı bile!
Özellikle bazı isimler o kadar konuşuldu ve tanınır oldu ki seneler sonra bile kendilerini unutmak pek mümkün olmadı.
O isimlerin başında gelen Ayça, güzelliği ve Emre'yle yaşadığı aşkla gündemden düşmüyordu. Her ne kadar popülerliğini korusa da seneler sonra paylaşılan bir fotoğraf ne kadar değiştiğini gözler önüne serdi!
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Aldığı kilolar ve estetikleriyle oldukça farklı görünen Ayça'ya yorum yağdı.
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