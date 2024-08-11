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Milyoner'deki Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Sorusuna Hızlı Cevap Veren Yarışmacı Kısa Çaplı Şok Yarattı!

Milyoner'deki Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Sorusuna Hızlı Cevap Veren Yarışmacı Kısa Çaplı Şok Yarattı!

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 00:52

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 200 Bin TL değerindeki Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi sorusuna bir anda cevap veren yarışmacı kısa çaplı şok etkisi yarattı.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun ayrılık haberini alarak kahrolduğumuz Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanı yüksek bir bölüm daha geride kaldı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun ayrılık haberini alarak kahrolduğumuz Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanı yüksek bir bölüm daha geride kaldı.

Kısa bir süre sonra Kenan İmirzalıoğlu yerinde Oktay Kaynarca'yı izleyeceğimiz yarışmada 200 Bin TL değerinde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi sorusu soruldu.

Kısa bir süre sonra Kenan İmirzalıoğlu yerinde Oktay Kaynarca'yı izleyeceğimiz yarışmada 200 Bin TL değerinde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi sorusu soruldu.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin son cümlesi sorulan yarışmacı oldukça kısa bir süre içinde cevap verdi.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin son cümlesi sorulan yarışmacı oldukça kısa bir süre içinde cevap verdi.

Genç yarışmacı hitabenin son cümlesinde geçen kelimeyi çok kısa sürede bilerek 200 Bin TL'yi kazanmış oldu.

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