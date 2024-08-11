Filenin Sultanları Televizyonda Hüsrana Uğrattı: "750 Bin Kişi Bile İzlememiş!"
Filenin Sultanları Televizyonda Hüsrana Uğrattı: "750 Bin Kişi Bile İzlememiş!"
Kaynak: https://www.odatv.com/yazarlar/sina-k...
Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları üçüncülük maçında 3-1'lik skorla Brezilya'ya mağlup oldu. Maçın ardından gelen reyting sonuçlarını Sina Koloğlu değerlendirdi. Sonuç ne, derseniz hüsran...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları dünyada büyük ses getirdi. Sosyal medyanın en önemli gündemi olimpiyatlarda olanlar oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın maçları ise ilgiyle takip edildi. Sosyal medyaya girdiğimizde neredeyse başka gündem göremedik.
Dün Brezilya'ya 3-1 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonu dördüncü tamamladı. Ardından ekranlardaki sonuçlarda geldi.
Sina Koloğlu Oda TV’de kaleme aldığı yazısında reytingleri değerlendirdi. Koloğlu, "Sosyal medyaya bakarsanız voleybol ile yatıyoruz, voleybol ile kalkıyoruz. Şahsen ben iki maçımızın böyle, hani rekorlar kırarak, izleneceğini bekliyordum. Bir Çin – Türkiye maçı sonuçları geldi; hüsran. Hele bu ‘Total İzleyici'… Bu maç 11'inci sırada yer almış. Yüzde 1’in biraz üstü izlenmiş. 750 bin kişiyi bile bulmuyor" dedi.
"Ve bu maç TRT 1’de yayınlandı. Maç sabah oldu uyanamadık filan hikaye. AB nispeten durumu kurtarıyor. Gün birincisi olmuş. 1 milyon 300 bin küsur izlemiş. İdare eder. İtalya ile oynadığımız maç, yaz dönemi gözönüne alındığında (İzlenme oranları epey düşük çünkü), tatmin edici. Total yüzde 6’nın üstü. AB’de yüzde 11’in üstü. 11 milyon kişi izlemiş mesela AB’de" diye devam etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İtalya'da ise durumun farklı olduğunu söyledi, "Maç, RAİ 2’de yayınlandı. 3 milyon 748 bin kişi izlemiş."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın