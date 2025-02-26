MasterChef Ayşe'nin Değişiminden Şakir Paşa Ailesi Kararına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef Ayşe'nin Değişiminden Şakir Paşa Ailesi Kararına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
26 Şubat Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Müge Anlı'da geçtiğimiz ay herkesi dumur eden bir yasak aşk hikayesi gündeme gelmişti. 27 yaşındaki Oğuz Çelik, hasta ağabeyinin karısı ile kaçmıştı. İki oğlu için yayına çıkan anne Nurzade Hanım, Müge Anlı'dan yardım istemişti. 40 yaşındaki yenge Revşan'ın oğlunu kandırdığını ve diğer oğlunun durumunun ağır olduğunu söylemişti. İhanetin yaşandığı sırada yoğun bakımda olan İdris Çelik'ten acı haber geldi. İhanete uğrayan adam yaşam savaşını kaybetti.
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Annesinin okul yıllığında sevilen sunucu Müge Anlı'ya rastlayan TikToker'ın paylaşımı olay oldu. Yıllıkta Anlı'nın okuldaki başarıları tebrik edilirken ayrıca başarılı sunucunun Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın başbakanı olma ideali olduğu yazıyor.
Kızılcık Şerbeti'nde olaylar hiç bitmiyor. Tahminlerimiz de çoğu zaman tutuyor ancak bu kadarını biz de beklemiyorduk. Kızılcık Şerbeti hayranları, dizinin yeni bölümlerinde neler olacağını merakla beklerken, TikTok’ta ortaya atılan iddialar çok konuşulacak türden. Bir TikTok kullanıcısı, dizinin gelecek bölümünde yaşanacağını öne sürdüğü olayları paylaşarak izleyicileri heyecanlandırdı. Peki, bu iddialar ne? Gerçekten de izleyicileri şaşırtacak büyük gelişmeler mi geliyor? İşte detaylar...
NOW'ın iddialı olduğu kadar olaylı dizisi Şakir Paşa Ailesi, Şakir Paşa ve Cevat Şakir'in torunlarının açtığı dava sonrası yayın durdurma kararıyla karşı karşıya kalmıştı. Ailenin davadan geri çekilmesi sonrasında dizi yayın akışına geri dönerken Medyapım'dan son gelişmeler hakkında açıklama geldi.
NOW'ın dev bütçeli dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin yayınlandığı günden itibaren başına gelmeyen kalmadı. Sette çıkan büyük yangından RTÜK cezalarına kadar Şakir Paşa Ailesi sürekli gündem olurken son olan olaylar dizinin yayından kaldırılmasına neden olmuştu. Cevat Şakir'in torunlarının açtığı dava sonrası dizi yayınlanmazken söz konusu kriz çözüldü ve Şakir Paşa Ailesi geri dönüyor. Dizinin senaristi Hande Altaylı, dizinin dönüşüyle ilgili esprili bir paylaşım yaptı.
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Geçtiğimiz günlerde dolandırıldığı iddiası ile Esra Erol'un programına katılan Özge, ortalığı birbirine katmıştı. Aşk yaşadığı adamın parasıyla yaptırdığını iddia ettiği peruğu kafasından çıkarmıştı. Stüdyoda defalarca kez su fırlatmıştı. Esra Erol'un büyük sabır gösterdiği kadın programdan ayrılınca çektiği TikTok videosunda ünlü sunucu ile ilgili küfürlü konuştu.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti öyle bir döngü kurdu ki dizinin bazı bölümleri resmen sezon finali tadında. Ne zaman ne olacağı asla kestirilemeyen Şerbo'da Fatih'in Doğa'ya iyi davranırken bir sonraki bölümde bambaşka bir hamle yapabileceği artık beklenen bir durum olurken senarist Zeynep Gür'den açıklama geldi. Melis Civelek'le beraber Şerbo'nun senaryosunu yazan Gür, dizideki aşırı kaotik ilişkilere değindi.
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar ilk yayınlandığı günden bu yana izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Öyle ki uzun zamandır ekranlarda görmeyi özlediğimiz komedi türü hikayeyi de bize verdi. Ancak Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse daha iki bölümden Bahar'ı reytinglerde solladı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizi nasıl oldu da ekranlarda fırtınalar estiren Bahar'ı geçebildi. Üstelik bunun tek örneği Kral Kaybederse değil, 'Kırmızı Oda', 'Masumlar Apartmanı', 'Camdaki Kız'... Her ne kadar danışan hikayesi olduğu Budayıcıoğlu tepki alıyor olsa da onun kitaplarından uyarlanan diziler neden bu kadar çok seviliyor dersiniz? Gelin, sebepleri neler olabilir bir bakalım...
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'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi torunlarının açtığı dava sonucunda yayından kaldırılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi ile ilgili güzel haber geldi. Sevenlerini üzen yasağın ardından aile ile yapım şirketi arasında buzlar eridi. Aile davadan feragat etti. Şakir Paşa Ailesi dizisi yeniden yayınlanmaya devam edecek.
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Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, gelmiş geçmiş en başarılı Türk yapımlardan biri oldu. Hem muhteşem oyuncu kadrosu, hem de konunun işleniş biçimi ve içerdiği kaos dolu hikaye herkesi ekrana bağlamıştı. Üstünden yıllar geçse de değerini asla yitirmeyen Aşk-ı Memnu'nun sonunda Bihter'in ölmesi her şeye rağmen izleyenleri yasa boğmuştu. Peki ama ya ölmeseydi? Adnan her şeyi öğrendiğinde hayatta olsaydı ve Bihter'le yüzleşseydi neler yaşanırdı? Gelin, birlikte göz atalım!
Show Tv ekranlarının en iddialı dizilerinden biri olan Bahar'da her bölüm ayrı bir heyecanlı geçiyor. Dizi izlerken zaman zaman kahkahalara boğulurken bazen de sinir krizleri geçirebiliyoruz. Son zamanlarda bu krizlerimizin adı da Efsun oldu! Dün akşam yayınlanan yeni bölümün son sahnesinde Bahar'ın evindeki aile yemeğini basan Efsun tüm sırları halanın önünde ortaya döktü. Ortamın inanılmaz gerildiği anlarda Seren'in suyu geldi. İkizlerin erken doğacağını düşünen izleyiciler Efsun'a adeta ateş püskürdü.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Slavko Vincic'in düdük çalması, futbol gündeminin hala en çok konuşulan maddesi. Futbolseverler arasında farklı görüşler öne çıkıyor; bazı yorumcular, kalan maçların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi gerektiğini savunurken, bazıları ise yerli hakemlere olan güveni vurguluyor. Bu tartışmanın en son örneği, HT Spor ekranlarında yaşandı.
MasterChef Türkiye'nin en başarılı isimlerinden biri olan Beyza Huri Aydın yarışmanın favorilerindendi. Bir bölümde yüzüne kızgın yağ akarak feci bir kaza geçirmişti. Sevenlerini de epey telaşlandırmıştı. Yarışmadan sonra da sıkça gündeme gelen Beyza, geçtiğimiz gün Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. Beyza, bir takipçisinin sorusu üzerine yüzünün yandığı halini açık şekilde paylaştı.
NOW TV'nin sevilen iki dizisi arasında bir oyuncu transferi gerçekleşti. Hudutsuz Sevda'da Mithat karakterine hayat veren Erol Babaoğlu diziye veda etmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Kızıl Goncalar'a konuk olacak ve Aziz'in damadı Rıza karakterine hayat verecek.
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Ekranların en sevilen yapımlarından ikisi arasında oyuncu transferi gerçekleşti. Geçtiğimiz pazartesi günü yayınlanan bölümde Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek diziye veda etmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tuğrul Tülek, vedanın üstünden iki gün geçmişken Bahar dizisiyle anlaştı.
MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz sezonuna damga vuran isimlerden biri Ayşe Ekiz olmuştu. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen Ayşe'nin tanıtım videosundaki doğallığı daha ilk andan izleyiciyi yakalamıştı. Program süresince kendini geliştiren ve çok sevilen Ayşe'nin elenmesinin ardından değişimi fark edilmişti. Eski MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli'nin yemek programına katılan Ayşe'nin yeni görünümü dikkatlerden kaçmadı.
Kanal D ekranlarında yakında başlayacak olan Eşref Rüya ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Çekimleri başlayan diziden ilk kareler ve tanıtım geçtiğimiz günlerde gelmişti. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in uyumları ise çok beğenilmişti. Özdemir, rol arkadaşı Ulusoy'u daha şimdiden övmeye doyamadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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