Bihter Ölmeseydi Ne Olurdu? Aşk-ı Memnu Finalinde Bihter ve Adnan'ı Yüzleştiriyoruz!
Bihter Ölmeseydi Ne Olurdu? Aşk-ı Memnu Finalinde Bihter ve Adnan'ı Yüzleştiriyoruz!
Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, gelmiş geçmiş en başarılı Türk yapımlardan biri oldu. Hem muhteşem oyuncu kadrosu, hem de konunun işleniş biçimi ve içerdiği kaos dolu hikaye herkesi ekrana bağlamıştı. Üstünden yıllar geçse de değerini asla yitirmeyen Aşk-ı Memnu'nun sonunda Bihter'in ölmesi her şeye rağmen izleyenleri yasa boğmuştu.
Peki ama ya ölmeseydi? Adnan her şeyi öğrendiğinde hayatta olsaydı ve Bihter'le yüzleşseydi neler yaşanırdı? Gelin, birlikte göz atalım!
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Televizyon ekranlarına 2008 yılında giriş yapan Aşk-ı Memnu, 2010'da final yapsa da hala ilk günkü etkiyi yaratabiliyor.
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Konuya herkes hakim ama bir kez daha üstünden geçelim. Bihter ve Behlül'ün yasak aşkı üzerine kurulu bu hikayede neler yaşandığını kısaca hatırlayalım.
Andan Bey'in bir de öz olmasa da özmüş gibi üstüne titrediği, oğlu gibi gördüğü yeğeni var.
Ancak onun da "İnan hiç beklemediğin anda gerçekleşiyor" dediği bir şey geliyor başına ve daha önce kardeşiyle sevgili olduğu Bihter hayatlarına giriyor.
İkili başta bir kaçamak olan yakınlaşmalarının ardından epey büyük bir yasak aşkın içinde buluyor kendilerini.
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Behlül'ün hisleri hala tartışılsa da Bihter'in gerçekten aşık olduğunu hepimiz biliyoruz.
Bihter her zaman daha korkusuz ve aşkının arkasında durmaya hazırdı. Ancak Behlül için aynı şeyleri söyleyemeyeceğiz...
Annesi tarafından aptallık etmemesi için sık sık uyarılan Bihter, aşkını açık açık söylemeye başladığında zaten Beşir tarafından her şey biliniyordu.
Kavgalar, gürültüler derken bir şekilde düğün günü gelip çattığında artık haddinden fazla insan gerçekleri biliyordu.
Sonra olanlar oldu! Bihter, Behlül de yanındayken kendi canına kıydı ve hem tüm gerçeklerin ortaya çıkmasını sağladı, hem bu yasak aşkın hesabını vermeden hayattan koptu.
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Peki ama ya Bihter ölmeseydi? O gün gerçekler herkes tarafından öğrenilseydi ve Bihter, Adnan'la yüzleşmek zorunda kalsaydı ne olurdu?
Yaşadıklarından sonra Behlül'ün kendisine sırtını çevirmesi Bihter'i derin bir boşluğa sürükleyecekti.
Adnan ne olup bittiğine anlam vermeye çalışırken bir süre kalakalacaktı orada. Bihter'in uzaklaştığından haberdardı ama bu denli bir kopuş, bu büyük ihaneti beklemeyecekti.
Behlül'e karşı muhtemelen hiçbir zaman affedici olmayacak olan Adnan, öfkesinin yanı sıra Bihter'e beslediği sevgiden dolayı belki de her şeyi düzeltmek isteyecekti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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