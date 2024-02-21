Kızıl Goncalar Naim'in Gerçek Halinden Ronaldinho'nun Survivor'a Gelmesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızıl Goncalar Naim'in Gerçek Halinden Ronaldinho'nun Survivor'a Gelmesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
21 Şubat Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci'nin sunduğu Yeni Baştan isimli programda nişanlı bir genç kadın kaynanasının, babasına müstehcen fotoğraflar gönderdiğini ve babasının da karşılık verdiğini itiraf etti.
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar, ilk bölümleriyle seyirci tarafından çok beğenildi! Özellikle Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar karakterine övgü yağarken, cıvıl cıvıl kombinleri de çok beğenildi. Peki Bahar dizisinin stil danışmanlığını kim yapıyor?
Pana Film, Kurtlar Vadisi'nin dijital bir platformda yakın zamanda yeniden başlayacağı haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtirken bu konuda bir tek Pana Film ve Necati Şaşmaz'dan gelen beyanların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisinin genç yıldızı Demirhan Demircioğlu'nun sosyal medyadaki havalı pozlarını görünce şaşıracaksınız!
İkinci bölümüyle ekranlara gelen Bahar dizisi izleyicinin büyük ilgisiyle karşılaşarak reytinglerde tüm gruplarda birinci olmayı başardı. Dramın yanı sıra komediyi de muazzam bir şekilde izleyiciye aktaran dizi, goygoycuların diline düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
'Issız Adam' lakabı üstüne yapışıp kalan Cemal Hünal nereye gitse yakasını hem Survivor'dan hem de Issız Ada'daki adadan neden ayrıldın sorusundan kurtaramıyor. Bu durumdan sıkılan oyuncu aynı yorumları gördüklerine ne yanıt verdi.
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisi ikinci bölümüyle ekrana gelmesine rağmen reytinglerde tüm kategorilerde zirveye yerleşmeyi başardı. Bu güzel haberle hem kanal, hem dizi ekibi hem de izleyici adeta coştu!
Ekranlara damgasını vuran İnci Taneleri dizisi "Dilber" karakterinin pavyondaki dansıyla epey ses getirdi. Ülkemizdeki pavyon konusunu yeniden tartışmaya açıldığı dönemde bir yorum da Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'dan geldi. İnci Taneleri'ne övgüler yağdıran Erdoğan “Ülkenin dans konuşması hoşuma gidiyor" dedi.
TV ekranlarının en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, farklı isimlerle farklı sezonlarda yayınlanmaya devam etmişti. Yine de ilk yayınlandığı "Kurtlar Vadisi" versiyonunun yerini hiçbiri tutamadı desek çok da yanlış olmaz. Dizinin müptelaları dizide önemli bir yer tutan Cerrahpaşalıları da unutmadı elbette. Cerrahpaşalıların ablası rolünde olan Şıvga Gerez yıllar sonra yeniden gündem oldu.
Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde Naim Efendi'yi canlandıran oyuncu Mert Turak'ın gerçek hayattaki hali merak edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
TV ekranlarına hızlı bir giriş yapan Bahar dizisi ilk iki bölümüyle büyük beğeni topladı. Dizide Bahar 20 yıl sonra yeniden TUS'a hazırlanarak en yüksek başarı puanlarından birini elde etmişti. İzleyiciye gösterilen bu puanın bir başka doktora ait olduğu ve kendisinden izin alınmadığı iddia edildi.
Hemen her sezon TV ekranlarının en çok izlenen ve en çok konuşulan programlarından biri olmayı başaran Survivor, bu sezon daha da olaylı geçiyor. Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olan Hande Sarıoğlu, Survivor'da her gün yaşanan kavgalarla ilgili Acun Ilıcalı'ya yüklendi.
Kanal D ekranlarında yepyeni bir dizi izleyiciyle buluşmuştu. Ancak dizi yeni başlamış olmasına rağmen beklenmedik gelişmeler yaşandı. Bakalım neler olmuş?
Türk televizyonlarının en yalnız karakterleri sosyal medyada gündem oldu. Kalabalıklar içindeki en yalnız karakterlerlere yorum yapan kullanıcıların fikirlerini listeledik.
Yayınlanmaya başladığı günden itibaren sosyal medyayı esiri haline getiren dizilerden biri de Kızılcık Şerbeti. Beklenmedik senaryosu ile hala izleyenlerine ters köşe yapan Kızılcık Şerbeti, RTÜK'ten aldığı ceza ile reytinglerini ikiye katlamıştı hatırlarsanız. Aradan aylar geçti, RTÜK Kızılcık Şerbeti'ne bir ceza daha kesti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yılmaz Erdoğan şu sıralar İnci Taneleri dizisiyle hiç olmadığı kadar gündemde olan bir isim. Önce kendisinin ünlü model Cansu Taşkın ile bir ilişkisi olup olmadığı kafaları karıştırmıştı. Şimdi de usta sanatçı Müjdat Gezen'den şaşırtan Yılmaz Erdoğan itirafı geldi.
Reyting rekorları kıran Survivor All Star 2024 tüm heyecanıyla devam ederken, yarışmayı izlerken hepimiz hop oturup hop kalkıyoruz. Dört Survivor izleyicileri yarışmayı nasıl izlediklerini paylaşında Acun Ilıcalı'dan unutulmaz bir teklif aldılar.
Survivor All Star'da sürprizler bitmek bilmezken, Acun Ilıcalı son bomba olarak Ronaldinho'yu duyurdu. Ronaldinho'nun Survivor'a konuk olacağını duyan izleyiciler bu olayın goygoyunu yapmadan geçemedi.
O Ses Türkiye'nin 2013 şampiyonu Hasan Doğru ve müzisyen Uğur Dayal'ın birlikte Türkiye'yi gezdikleri 'Yol Arkadaşım ve Ben' konseptleri sırasında yaşadıkları bir kaza sosyal medyada viral oldu. Ancak 'Kurgu mu?' tartışmalarını da beraberinde getirdi...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine şoke eden bir olay yaşandı. 2004 yılında kayboldan Gamze bebek için ailesi 20 yıl sonra Müge Anlı'ya başvururken, şüpheli açıklamalar sonrasında aile üyelerinin Gamze'yi satmış olabileceği iddia edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda