Hande Sarıoğlu Survivor ile İlgili Acun Ilıcalı'ya Yüklendi: "Kaostan Besleniyoruz, Acun Buna Okey!"
Hande Sarıoğlu Survivor ile İlgili Acun Ilıcalı'ya Yüklendi: "Kaostan Besleniyoruz, Acun Buna Okey!"
Hemen her sezon TV ekranlarının en çok izlenen ve en çok konuşulan programlarından biri olmayı başaran Survivor, bu sezon daha da olaylı geçiyor. Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olan Hande Sarıoğlu, Survivor'da her gün yaşanan kavgalarla ilgili Acun Ilıcalı'ya yüklendi.
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Survivor'da son yılların en olaylı sezonlarından biri yaşanıyor. Hemen her gün tartışmalar sebebiyle bir yarışmacının diskalifiye olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Hal böyle olunca da gündüz programlarında da en çok konuşulan şeylerden biri Survivor oluyor.
Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Hande Sarıoğlu da yaşanan tartışmalarla ilgili Acun Ilıcalı'ya yüklendi.
Sarıoğlu, "Her evin içerisinde bu sezon All Star Survivor izleniyor ve Acun bu kavgalara izin veriyor yani kadınla kadının arasındaki bu hakaretli dalaşmalar söz dalaşmalarına Acun okey" dedi.
"Acun okey veriyor ve diskalifiye falan henüz görmedik temas görmemize rağmen normal şartlarda All Star'da Survivor'da temas varsa diskalifiye olursun" diyen spiker, bu zamana kadar kimsenin diskalifiye olmaması konusuna da değindi.
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Acun Ilıcalı'nın sandalye fırlattığı görüntüler için ise, "Bunu özellikle koyuyor, istemese yayınlamaz. Kaostan besleniyoruz" dedi.
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