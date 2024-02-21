Hande Sarıoğlu Survivor ile İlgili Acun Ilıcalı'ya Yüklendi: "Kaostan Besleniyoruz, Acun Buna Okey!"

Hemen her sezon TV ekranlarının en çok izlenen ve en çok konuşulan programlarından biri olmayı başaran Survivor, bu sezon daha da olaylı geçiyor. Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olan Hande Sarıoğlu, Survivor'da her gün yaşanan kavgalarla ilgili Acun Ilıcalı'ya yüklendi.