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Kanal D Ekranlarında Yayınlanmaya Başlayan Diziyle İlgili Beklenmeyen Bir Gelişme Yaşandı

Kanal D Ekranlarında Yayınlanmaya Başlayan Diziyle İlgili Beklenmeyen Bir Gelişme Yaşandı

yerli dizi
themyscira - Misafir Editör
21.02.2024 - 16:35

Kanal D ekranlarında yepyeni bir dizi izleyiciyle buluşmuştu. Ancak dizi yeni başlamış olmasına rağmen beklenmedik gelişmeler yaşandı. Bakalım neler olmuş?

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Kanal D ekranlarında Senden Önce dizisi yayınlanmaya başlamış, ilk iki bölümde istenen reytinglere ulaşılamamıştı.

Kanal D ekranlarında Senden Önce dizisi yayınlanmaya başlamış, ilk iki bölümde istenen reytinglere ulaşılamamıştı.

Alp Navruz, Sinem Ünsal, Nilperi Şahinkaya'nın başrollerini paylaştığı Senden Önce dizisi her ne kadar büyük umutlarla yayın hayatına başlasa da gelen reytingler sonucu bazı değişiklikler yaşandı.

Alp Navruz, Sinem Ünsal, Nilperi Şahinkaya'nın başrollerini paylaştığı Senden Önce dizisi her ne kadar büyük umutlarla yayın hayatına başlasa da gelen reytingler sonucu bazı değişiklikler yaşandı.

Dizinin ikinci bölümünün yayınlanmasıyla yeni bölüm fragmanı da hemen izleyiciye izletilmişti.

Dizinin ikinci bölümünün yayınlanmasıyla yeni bölüm fragmanı da hemen izleyiciye izletilmişti.

Ancak kanal, ikinci bölüm reytinglerinin de son derece düşük olmasının ardından kanalda yayınlanan üçüncü bölüm fragmanları yayından kaldırdı.

Ancak kanal, ikinci bölüm reytinglerinin de son derece düşük olmasının ardından kanalda yayınlanan üçüncü bölüm fragmanları yayından kaldırdı.

Dizi erken final mi yapacak yoksa yayın günü mü değişecek henüz belli değil.

Dizi erken final mi yapacak yoksa yayın günü mü değişecek henüz belli değil.

Gelişmeleri takip edeceğiz...

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