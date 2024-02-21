Kanal D Ekranlarında Yayınlanmaya Başlayan Diziyle İlgili Beklenmeyen Bir Gelişme Yaşandı
Kanal D Ekranlarında Yayınlanmaya Başlayan Diziyle İlgili Beklenmeyen Bir Gelişme Yaşandı
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Kanal D ekranlarında Senden Önce dizisi yayınlanmaya başlamış, ilk iki bölümde istenen reytinglere ulaşılamamıştı.
Alp Navruz, Sinem Ünsal, Nilperi Şahinkaya'nın başrollerini paylaştığı Senden Önce dizisi her ne kadar büyük umutlarla yayın hayatına başlasa da gelen reytingler sonucu bazı değişiklikler yaşandı.
Dizinin ikinci bölümünün yayınlanmasıyla yeni bölüm fragmanı da hemen izleyiciye izletilmişti.
Ancak kanal, ikinci bölüm reytinglerinin de son derece düşük olmasının ardından kanalda yayınlanan üçüncü bölüm fragmanları yayından kaldırdı.
Dizi erken final mi yapacak yoksa yayın günü mü değişecek henüz belli değil.
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